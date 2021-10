Los protagonistas de la telenovela turca “Sel Cal Kapimi” o también conocida en algunos países como “Love is in the air”, finalmente lograron contraer matrimonio, un hecho muy esperado y que generó gran emoción entre los fanáticos y seguidores. Se trata de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) quienes a través de su historia siguen siendo una de las parejas más populares de la producción otomana.

La importancia de este hecho nupcial es que la pareja pudo unirse luego que se le presentaran muchos contratiempos a lo largo de su camino, lo que hacía que esto se retrase. Pero a pesar de todo pudieron darse el tan esperado Sí. Este episodio será transmitido este martes por el canal Divinity en España.

Cabe precisar que esta exitosa producción fue estrenada el 8 de julio de 2020 en su país de origen (Turquía). Desde el inicio tuvo una gran acogida y los seguidores y fanáticos de la telenovela fueron incrementándose. Fue así que el éxito se trasladó a otros psíses. Actualmente “Love Is in the Air” tiene dos temporadas, y constan de 52 episodios de 120 minutos.

Precisamente, la segunda temporada de “Love Is in the Air” -en España- es emitida desde el 9 de agosto del 2021 por el canal Divinity. De esta manera, el amor entre Eda y Serkan continúa atrayendo miradas y ahora, más aún, con la esperada boda.

¿CÓMO FUE LA BODA DE EDA Y SERKAN?

La boda de Eda y Serkan es uno de los episodios más esperados por los seguidores de la telenovela, pues, se trata de un hecho que finalmente sella su amor luego de haber atravesado por diversos contratiempos. Es así que la ceremonia civil se realizó en compañía de los familiares y amigos de la pareja.

Pero este gran momento dejó, por algunos momentos, sorprendida a la propia protagonista de la telenovela quien permanece callada durante unos segundos. Esto provoca que los presentes sientan cierto nerviosismo a lo que pueda ocurrir. Luego de ello, llegó el esperado “Sí”.

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite desde el pasado 9 de agosto en España por Divinity (Foto: MF Yapım)

Un gran beso sella este hecho que genera grandes suspiros entre los familiares y amigos de los esposos.

Como parte de la ceremonia también se entregó un detalle a los invitados y los esposos le explicaron a la hija de Serkan que ese regalo sirve para ayudar a la organización que colabora con la gente con cáncer.

¿QUÉ DIJO SERKAN DURANTE SU BODA?

Serkan también aprovechó este evento para dar un discurso donde relató la historia de amor con Eda y como ha ido evolucionando en el tiempo, teniendo en cuenta que, la ahora su esposa, no tenía una buena opinión de él.

“Resulta que el día que nos conocimos, Fifi grabó lo que ella pensaba de mí (…) Si lo pensamos bien, no te equivocabas. Para desgracia tuya entró en tu vida un robot obsesivo y maniático de la salud y el trabajo como yo, lleno de muros reglas y límites”, expresó según indica el portal hola.

Pero eso no fue lo único que mencionó, pues, tuvo bellas palabras para su amada quien se convirtió en su esposa.

“Con tu hermoso corazón, tu impulsividad, tu terquedad y tu amor, derribaste los muros, los límites e incluso mis principios. Tú destruiste lo que era pero, me alegro (…) Eras tú, Eda. La definición del amor”, anotó con gran emoción.

LA LUNA DE MIEL DE EDA Y SERKAN

Tras la ceremonia los ya esposos celebran su luna de miel y es Serkan quien, al parecer, todavía no puede creer lo que está viviendo.

“¿Estoy soñando o hay un hada en mi cama?”, expresa muy enamorado.

Luego de ello, abrazados y felices tanto Eda y Serkan se dan muestras de amor.