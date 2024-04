Lo pedía a gritos. ‘La Bronca’ se caracteriza por ser una persona directa y sincera, al punto que dijo que quería ser eliminada de “La casa de los famosos 4″ para poder estar reunirse con su familia, sobre todo con su pequeño hijo. Y así lo consiguió: la reconocida locutora de radio y personalidad de televisión, finalmente, se va tras no conseguir los votos en la décima semana, durante la gala que se celebró el 1 de abril. Sin embargo, lejos de estar triste, la celebridad se fue feliz con Luca.

La Bronca se caracteriza por ser directa, frontal y muy trabajadora. Ha contado que, al ser una inmigrante en Estados Unidos, tuvo que desempeñarse en diferentes oficios para salir adelante; y vaya que lo logró. Debido a ello, se ganó el cariño de la gente e incluso encontró el verdadero amor, su esposo Assi Luskey, con quien tuvo a Luca. Conoce un poco más sobre el hijo de la celebridad.

La participación de La Bronca en "La casa de los famosos 4" llegó a su fin (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN ES EL HIJO DE ‘LA BRONCA’?

La Bronca le dijo adiós a la “La casa de los famosos 4″ y está feliz de no haber contado con el apoyo del público, pues si la hubiesen salvado, se “desmayaba” de la pena. El principal motivo por el que quiso abandonar el reality es que extrañaba a su familia, sobre todo a su hijo Luca, quien en el mes de abril cumplirá 8 años. De seguro, no quería perderse la celebración de su cumpleaños.

“Es muy fuerte para mí [estar lejos de ellos]”, reconocía el domingo en el exitoso reality show de Telemundo que conducen Nacho Lozano y Jimena Gállego. “Y no sé, soy una persona muy valiente, o sea yo le entro a todo y no le tengo miedo a nada, pero…”.

A través de las redes sociales, la celebridad ha mostrado varios momentos con su hijo, nacido en abril de 2016, a quien le dedica cariñosas palabras. “Estoy muy orgullosa de ti por lo que eres y por lo que serás. Siempre a tu lado, siempre para ti, en esta vida y en la eternidad. Te amo”, le escribía en 2023.

La locutora de radio y su esposo Assi Luskey se casaron en 2022 en Francia, después de 11 años de relación, y su hijo estuvo presente en la ceremonia con una inmensa sonrisa.

Luca en el día de la boda de sus padres (Foto: La Bronca/Instagram)

“No somos la pareja perfecta pero siempre he dicho que el amor no es solo un sentimiento, también es una decisión y yo lo he decidido, promesa de amor”, escribía en 2022 desde su perfil de Instagram.

FOTOS DE ‘LA BRONCA’ Y SU FAMILIA

'La Bronca' de la mano de su hijo Luca (Foto: La Bronca/Instagram)

El pequeño Luca apoyó s u madre, 'La Bronca' durante su participación en 'La casa de los famosos'. (Foto: La Bronca/Instagram)

'La Bronca' junto a su esposo y su pequeño hijo (Foto: La Bronca/Instagram)

FICHA DE ‘LA BRONCA’