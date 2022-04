Lucero ha acumulado millones de fanáticos en México y en el mundo entero, quienes han gozado de sus mejores canciones y todas sus telenovelas, aunque ellos siempre quieren saber un poco más de su artista favorita y, sin duda alguna, en esta oportunidad terminarán más que satisfechos.

En una entrevista con el programa “En la cama con…”, conducido por Alberto Peláez y que se emite por YouTube, la ‘Novia de América’ dio muchos detalles acerca de sus horas que pasa en su habitación con el objetivo de descansar y recuperar fuerzas para comenzar un nuevo día cargado de energías y ánimos.

Además, de mostrar la lujosa e impecable cama en la que duerme, la artista de 52 años se animó a revelar algunos detalles íntimos al respecto como las almohadas que usa, su pijama y hasta cómo le gusta descansar.

En una entrevista, la "Novia de América" mostró lo bien organizada y amoblada que está su alcoba (Foto: Lucero / Instagram)

¿CÓMO LE GUSTA DORMIR A LUCERO?

Como muchos sabemos, dormir es muy importante para todas las personas y la exesposa de Mijares lo sabe a la perfección, así que prefiere dormir sola para evitar incomodarse durante toda la noche si es que su acompañante tiene hábitos ciertamente complicados en la cama.

“Si ese alguien con el que descansas ronca o no duerme bien o se despierta cada 20 minutos, pues es terrible, es mejor dormir solo que mal acompañado”, dijo la mexicana, sorprendiendo a muchos con su respuesta.

Además, reconoció que ella es una mujer que descansa muy bien y no tiene problemas para dormir, así que suele despertar muy relajada tras las largas horas de sueño.

“Gracias a Dios, soy de buen dormir, no sufro de insomnio o esas cosas, tampoco tengo que tomar pastillas. Para mí, dormir es importante y felizmente que no tengo problemas para eso, a lo sumo evito comer mucho en la noche y no tomó café porque no me gusta”, añadió.

¿CÓMO ES LA PIJAMA, COLCHÓN Y ALMOHADAS DE LUCERO?

Muchos creerán que todas las mujeres suelen dormir con una ropa muy sexy, pero Lucero ha descartado ese mito, asegurando que ello sucede solo cuando se duerme acompañada.

Del mismo modo, indicó que, por lo general, duerme vistiendo con alguna ropa vieja o que ya no utiliza con habitualidad.

Respecto al colchón que usa en su cama, afirmó que le gusta que sea firme y flexible al mismo tiempo, mientras que las almohadas únicamente las coloca en su cabeza y no en otras partes del cuerpo, como otros individuos suelen hacer.