Aprovechando que la telenovela “Alborada” está siendo retransmitida, la actriz y cantante Lucero, en su cuenta de YouTube, publicó un video conversando acerca de ciertas experiencias que vivió mientras formaba parte del elenco de dicha producción, de la cual ella era protagonista junto a Fernando Colunga.

Si bien contó un poco de qué trata la historia y que gracias a ese trabajo pudo ganar un premio Emmy, también se animó a contar algunos detalles que quedaron en la memoria de los actores y de la producción entera.

Por ejemplo, un hecho que llamó mucho la atención fue cuando reveló que en una locación muy antigua vio el escalofriante espectáculo de un grupo de 200 ratas horribles, que sin duda asustaron a todos los presentes allí.

Lucero recordó anécdotas de cuando estuvo grabando "Alborada". (Foto: Getty Images)

LUCERO EN ALBORADA

LUCERO FUE SORPRENDIDA POR 200 RATAS MIENTRAS GRABABA “ALBORADA”

La exesposa de Mijares contó que ella y un grupo de Televisa tuvieron que dirigirse a una hacienda muy antigua para grabar sus escenas, pero ello no le dio miedo pese a que se decía que había presencias paranormales.

Lo que sí la sorprendió muchísimo fue cuando vio a un grupo enorme de ratas que estaban caminando por aquella hacienda, la cual también servía de alojamiento para todos los trabajadores pues se habían ido a grabar por varios días.

“Un día en pleno atardecer parte del equipo nos quedamos mirando una pared mientras oscurecía y de pronto empezaron a caminar por ahí un buen de ratas... Eran como 200 y no eran nada lindas. A mí me impresionó mucho, se me quedó grabada esa imagen”, contó Lucero.

Para suerte de todos, la cantante aseguró que ninguna rata se metió a las habitaciones de las personas ni interrumpieron cuando grababan alguna escena.

TRABAJABA CON SU HIJA AL LADO

En el mismo video publicado en su cuenta de YouTube, la mexicana asegura que al ir a dicha hacienda tuvo que hacerlo con su pequeña hijita, quien había nacido solo unos meses antes.

Debido a la antigüedad del lugar donde estuvieron quedándose, ella estuvo muy alerta a que no le pase nada a su bebé pues temía que en la noche algún alacrán o animal se le meta a la cuna.