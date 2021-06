“Lucifer” debutó originalmente el 25 de enero de 2016 por Fox en Estados Unidos y rápidamente pasó a ser uno de los títulos favoritos del público, sobre todo tras su llegada a Netflix, a pesar de seguir a un antihéroe con habilidades tenebrosas. Aunque parecía improbable, Fox canceló la comedia dramática después de tres temporadas y en pleno auge.

Afortunadamente, Netflix intervino y adquirió los derechos de distribución y producción de “Lucifer” para realizar otras tres temporadas. En estas circunstancias, los ocho primeros capítulos de la quinta temporada fueron estrenados en agosto de 2020 y el resto, fueron estrenados el 28 mayo de 2021, fecha en la que rápidamente la serie entró en el Top 10 de la plataforma.

Para Kevin Alejandro, actor que interpreta a Dan, el penúltimo episodio de la temporada 5 de “Lucifer” se pudo nombrar mejor, quizá algo como “Tenga cuidado con lo que desea”. Para esta temporada 5, Alejandro había sugerido a los co-showrunners Ildy Modrovich y Joe Henderson que tal vez era el momento adecuado para “arrancar” al detective Daniel Espinoza de los fanáticos.

Pero fue entonces cuando todos pensaron que la temporada 5 era el final. Y solo unos días antes de que concluyera la filmación del final de la serie original, Netflix cambió de opinión y le dio a la serie sobrenatural una temporada adicional que si será la final. Entonces, ¿Qué hacer con Dan muerto? En una entrevista, Alejandro habló sobre la desaparición de Dan y si la temporada 6 revivirá de alguna manera a “Detective Douche”.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MUERTE DE DAN EN LA SERIE “LUCIFER”

Tras cinco temporadas el personaje de Dan se ganó el cariño a la audiencia y es por ello que con su partida, muchos quedaron sorprendidos. (Foto: Netflix)

En una entrevista con TvLine, Kevin Alejandro conversó acerca de como fue su reacción cuando se enteró del plan que se tenia para el personaje de Dan, “Fue una conversación que ocurrió antes de que comenzáramos la temporada 5, que todos pensamos que se estaba construyendo para el final de nuestra serie. Todos entramos en esa temporada pensando: “Esta es la última, salgamos a lo grande, salgamos fuertes, hagamos justicia a esta historia”.

“Recuerdo haber hablado con Joe e Ildy y yo sugiriendo vagamente lo que pensé que sería una idea interesante, que en este punto de nuestra historia, en este viaje por el que todos hemos pasado juntos, la audiencia está empezando a entender quién es Dan. es. E incluso hay algunos de ellos a los que realmente les está empezando a gustar.”

Dan pide la ayuda de Amenadiel para solventar el problema en el que se metió en el capítulo (Desnudo y Asustado). (Foto: Netflix)

“¿No sería interesante si lo apartáramos de ellos antes de que tuvieran la oportunidad de enamorarse por completo?” Porque eso pasa en la vida. Pensé que sería muy impactante. Ahora no sé si ya estaban lanzando esa idea, pero estaban de acuerdo con ella, y todos estuvimos de acuerdo en que ese sería el arco de Dan. Por supuesto, tres o cuatro días antes de que dejemos de filmar el último episodio, nos enteramos de Netflix que encontraron un poco más de dinero o lo que sea y quieren darnos la temporada 6. [Risas] Yo digo, “Espera un minuto ! ¡Acabamos de matarme! ¡He terminado!”, concluyó Kevin.

Por el plan de Michael para convertirse en Dios, Dan pierde su vida y da el momento más triste de la temporada. (Foto: Netflix)

Para Alejandro se iba a perder un solo episodio, pero ahora resultó siendo una temporada entera, con lo que al respecto comentó, “Exactamente. Pero Joe e ildy se pusieron inmediatamente al teléfono conmigo para decirme: “Oye, aquí tienes las noticias. Si aún quieres ser parte de nosotros, sabemos cómo hacerlo con respeto y no cambiar la calidad de lo que estamos creando “.

“Quería estar con estas relaciones y con estas personas hasta el final, y ahora ya no lo estábamos. Y Joe e Ildy respetaron eso, y afortunadamente ellos querían que yo también fuera parte de eso. Así que encontraron una manera suave de traerme de regreso, no de la forma en que la gente espera que él regrese, y tal vez no como una gran parte del programa, pero tengo que estar allí para el final de alguna manera. Y eso se sintió maravilloso, poder terminar un viaje completo. Porque amigo, ha sido un viaje, como sabes.” Explicó Kevin Alejandro.

TRÁILER TEMPORADA 5-B “LUCIFER”