Dos pájaros de un tiro. El viernes 21 de agosto, Netflix anunció la cancelación, después de una sola temporada, de dos de sus series juveniles que habían despertado cierto interés del público: “The Society” y “I Am Not Okay With This” (”Esta mierda me supera” en América Latina).

Deadline informó que si bien no había sido renovada oficialmente, los guiones de la próxima entrega de ” I Am Not Okay With This ” estaban listos, al punto que se esperaba comenzar próximamente su producción. Sin embargo, la compañía optó finalmente por bajarle el dedo a la comedia dramática protagonizada por Sophia Lillis.

En el caso de “The Society”, Netflix en sí había renovado la serie y se había estimado que sus nuevos capítulos llegarían a finales de 2020 tras comenzar a grabarse en septiembre, pero en última instancia corrió la misma suerte del otro programa.

Según el mismo sitio, la incertidumbre en torno al inicio de las producciones y la disponibilidad del talento actoral, sobre todo el de “The Society”, además del incremento de los presupuestos como consecuencia de la pandemia del COVID-19 , obligaron a Netflix a tomar la decisión más difícil.

“Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con las segundas temporadas de ‘The Society’ y ‘I Am Not Okay With This'”, indicó la compañía a través de un comunicado.

“Nos decepciona tener que tomar estas decisiones debido a las circunstancias creadas por el COVID-19”, agregó, al tiempo de agradecer a los realizadores de ambas ficciones: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry, de 21 Laps Entertainment, por “I Am Not Okay With This”; y Chris Keyser, Marc Webb y Pavlina Hatoupis, por “The Society”.

De acuerdo con Deadline, lo ocurrido con ambas series es un reflejo de la nueva normalidad impuesta por el COVID-19. Como las empresas están tratando de mitigar costos, al tiempo que los protocolos de seguridad para la industria cinematográfica están haciéndose más grandes para evitar contagios del virus, se ha hecho inevitable detener indefinidamente algunas series y películas, más allá de que las empresas de tecnología como Netflix se encuentren entre las que han tenido una mejor performance durante la crisis.

Creada por Chris Keyser y protagonizada por Kathryn Newton, “The Society” es una versión moderna de “Lord of the Flies” (”El señor de las moscas” en español), donde un grupo de adolescentes son enviados a una copia exacta de su pueblo natal, sin rastro de ningún adulto. Al comienzo, la experiencia es divertida, pero pronto los estudiantes comprenden que deben organizarse para evitar que el caos lo destruya todo.

Además de Newton, “The Society” contaba con Gideon Adlon, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Grace Victoria Cox, Emilio García Sánchez y Olivia Nikkanen, con Keyser como showrunner.

Tráiler de "The Society"

En tanto, “I Am Not Okay With This” está basada en la novela gráfica del mismo nombre, de Charles Forsman. Cocreada por Jonathan Entwistle y Christy Hall, la serie sigue a una adolescente que sufre las vicisitudes de la escuela secundaria, mientras lidia con algunos problemas en casa, el despertar de su sexualidad y de unos misteriosos superpoderes.

Tráiler de "Esta mierda me supera"

