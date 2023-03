“Siempre he sido un hombre difícil”, con esta breve frase se describe William Henry Devereaux Jr., el personaje principal de “Lucky Hank”, la serie de AMC que llega el 19 de marzo. En la trama, él dirige el departamento de una universidad que no cuenta con fondos suficientes haciendo que se sienta insatisfecho, pero no sólo en el plano profesional al tener alumnos que considera mediocres, sino también en el personal.

“Esta es una historia sobre la crisis de los cuarenta, ambientada en el Railton College y contada en primera persona por William Henry ‘Hank’ Devereaux Jr.”, se lee en la sinopsis.

El papel protagónico recae en Bob Odenkirk, quien estuvo al frente de “Better Call Saul”. Él estará acompañado de un gran elenco, el cual te damos a conocer a continuación con sus respectivos personajes.

Imagen promocional de la serie “Lucky Hank” (Foto: AMC)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LUCKY HANK”?

La comedia dramática, basada en el libro “Straight Man” del autor ganador del premio Pulitzer Richard Russo, tendrá ocho episodios. ¿A quiénes veremos?

BOB ODENKIRK – WILLIAM HENRY DEVEREAUX JR.

William Henry Devereaux Jr. atraviesa una crisis en todos los aspectos de su vida en "Lucky Hank" (Foto: AMC)

Bob Odenkirk interpreta a William Henry Devereaux Jr., el presidente del departamento de inglés en una universidad que no cuenta con fondos suficientes en Pensilvania. Sus temas profesionales y personales lo llevarán a desmoronarse.

Odenkirk nació el 22 de octubre de 1962, también es comediante, guionista, director y productor. Es conocido por haber sido uno de los creadores y el coprotagonista de la comedia “Mr. Show with Bob and David” de HBO, así como sus papeles recurrentes en “Breaking Bad”, “Nobody”, “The Larry Sanders Show” y por su protagónico en el spin-off “Better Call Saul”.

MIREILLE ENOS – LILY DEVEREAUX

Lily Devereaux es una mujer fuerte que ve y analiza lo que pasa con su esposo en "Lucky Hank" (Foto: AMC)

Mireille Enos da vida a Lily Devereaux, la esposa de William Henry Devereaux Jr. Ella tiene un carácter imperturbable, pero cuando al padre de su hija comienza a desmoronarse, la mujer cuestiona el camino y las decisiones que ha tomado.

Enos nació en Kansas City el 22 de septiembre de 1975. Es conocida por su papel de las gemelas Kathy y JoDean Marquart en la serie de la HBO “Big Love” (2007-2010) y de Sarah Linden en la serie de la AMC “The Killing” (2011).

OLIVIA SCOTT WELCH – JULIE DEVEREAUX

Julie Devereaux es la hija del protagonista de "Lucky Hank" (Foto: AMC)

Olivia Scott Welch tiene el papel de Julie Devereaux, la hija de William y Lily. En la trama es una muchacha que, en medio de la crisis que tiene su padre y los cuestionamientos de su madre, debe enfocarse en su vida.

La actriz que le da vida nació en Texas el 10 de febrero de 1998. Es conocida por interpretar a Samantha ‘Sam’ Fraser en la trilogía de películas slasher de “La calle del terror” (2021) de Netflix.

Completan el reparto:

Diedrich Bader como Tony Conigula

Sara Amini como Meg Quigley

Cedric Yarbrough como Paul Rourke

Suzanne Cryer como Gracie DuBois

Alvina August como June Washington-Chen

Arthur Keng como Teddy Washington-Chen

Jackson Kelly como Barto Williams-Stevens

Shannon DeVido como Emma Wheemer

Oscar Núñez como Dean Rose

Brian Huskey como George Saunders

Kyle MacLachlan

Tom Bower

Chris Diamantopoulos

Chris Gethard

¿CÓMO VER “LUCKY HANK”?

Si te encuentras en E.E. U.U., puedes ver el programa a través de la señal de AMC, disponible en la mayoría de los proveedores de cable tradicionales. Asimismo, tienes la posibilidad de disfrutar de la producción con tu suscripción a la plataforma AMC Plus. Como usuario, tendrás acceso a los episodios desde su lanzamiento en directo. Otras alternativas de transmisión son: BBC America, IFC y Sundance TV.