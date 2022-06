Como se pudo ver en la serie de Luis Miguel, la relación con su hija Michelle Salas no siempre fue buena o, incluso, conocida. Eventualmente, la joven reveló que era hija del “Sol de México”, pero esto despertó muchas más interrogantes como por qué no llevaba su apellido. Aunque la historia con el cantante pasó por muchos altibajos, ahora la influencer se lleva muy bien con los hijos que tuvo su padre con Aracely Arámbula, quién formará parte de la telenovela “La madrastra”.

Michelle es el resultado de un breve romance que el intérprete de “La incondicional” tuvo con la cantante Stephanie Salas. Sin embargo, Luis Miguel no la reconoció legalmente como su hija, hasta que ella reveló esta información a la revista “Quién” en el 2005. Cuando solo tenía 16 años, apareció en la portada de la edición con el titular “Soy hija de Luis Miguel, no se traumen”.

La influencer mexicana mantiene una buena relación con su madre, pero en varias ocasiones afirmó ser mucho más cercana con su bisabuela, Silvia Pinal. Para los que no la conocen, ella es una icónica actriz que en los 60′s protagonizó la trilogía de películas de Luis Buñuel: “Viridiana”, “El ángel exterminador” y “Simón del desierto”.

La familia de Michelle está llena de artistas, pues además de su bisabuela, su madre y su padre, hay otros miembros que son celebridades. Por ejemplo, su abuela Silvia Pasquel y su tía Alejandra Guzmán, quienes son actriz y cantante respectivamente.

Michelle Salas de pequeña junto a su madre Stephanie Salas y su abuela Silvia Pasquel (Foto: Michelle Salas / Instagram)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE MICHELLE SALAS CON SUS HERMANOS?

Michelle Salas fue cuestionada por la prensa durante su reciente visita a la ciudad de Monterrey. De forma abierta, respondió las preguntas sobre su familia y expresó todo el cariño que tiene por Miguel y Daniel, sus medios hermanos que ahora tienen 14 y 13 años.

“Los amo, los quiero mucho”, dijo de forma concisa y mandó un beso a la cámara.

Anteriormente, en abril de 2021, la influencer de 32 años había confirmado el tipo de trato que mantenía con su familia, aunque no había entrado en tantos detalles.

“Obviamente, convivo con mis hermanos. Mira, yo siempre estoy en contacto con mi familia, con mis hermanos y con su mamá también, porque son mis hermanos, es mi sangre”, explicó al programa “De primera mano”.

¿QUÉ OPINA ARACELY ARÁMBULA?

Probablemente, los medios se mostraron interesados debido a que, hace unos días, Aracely Arámbula comentó sobre la excelente relación que mantienen la fundadora de “Drunk By Beauty” con sus hijos, asegurando que siempre están en constante comunicación.

“La familia es lo principal, ellos también le escriben y la quieren. Ojalá que coincidan, porque ella no vive acá”, contó la actriz de “La Doña” para el programa “Ventaneando” a finales de mayo. “Se escriben y todo. Cuentan con ella, ella con ellos y conmigo también”.

No obstante, los hijos de Luis Miguel no son los únicos que se llevan bien. En la entrevista, Aracely contó que ella también le tiene mucho cariño a Michelle y le envió un mensaje “Mi reina, ya la quiero ver, Michelle aparece”.

¿SEGUIRÁN LOS PASOS DE SUS PADRES?

Si bien Michelle Salas no se volvió actriz o cantante, sí ha adquirido cierto reconocimiento público por su desempeño como modelo, diseñadora e influencer. Por ello, muchos se preguntan si Miguel y Daniel también están interesados en incursionar en el medio artístico o del entretenimiento.

En una ocasión, su madre había comentado ante cámaras los dotes artísticos que habían heredado sus hijos, pero al llegar a casa le recriminaron por lo que había revelado.

“Bueno, porque sé que a ustedes les gusta un poquito”, les respondió ella.

Al parecer a los hijos de Luis Miguel no les agrada estar bajo el ojo público y, quizás por ello, no suelen aparecer frente a cámaras.

“Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, explicó Aracely a “Ventaneando”.

¿QUÉ DICE MICHELLE SALAS DE LUIS MIGUEL?

En la famosa entrevista que dio para la revista “Quién”, aseguró saber la identidad de su padre desde muy pequeña, pues de vez en cuando visitaba al intérprete de “Suave”. Estas interacciones se vieron representadas en la segunda temporada de la serie “Luis Miguel” en Netflix.

Además, en junio del año pasado, criticó duramente la forma en la que la retrataron en el programa.

“Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de sus historia”, escribió.