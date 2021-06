Gracias a “Luis Miguel, la serie” hemos conocido detalles íntimos de la vida profesional y personal del “Sol de México”. Uno de los temas que más se tocaron fue la relación del cantante con su padre, Luisito Rey, quien fue muy estricto con su hijo y que incluso vigilaba quien se acercaba a él.

Dentro del medio artístico en el que creció, Luis Miguel hizo amistad con varios otros artistas mexicanos como es el caso de “Pandora”, la agrupación femenina conformada por Fernanda Meade y las hermanas Isabel y Mayte Lascurain.

Fueron precisamente las hermanas Lascurain quienes hicieron una gran amistad con el intérprete de “La Incondicional” en la década de los ochenta. Sin embargo, el vínculo entre ellos se rompió por culpa de Luisito Rey, así lo afirmaron las cantantes. ¿Qué más revelaron? Aquí la historia completa.

LUIS MIGUEL: CÓMO FUE SU AMISTAD CON ISABEL Y MAYTE LASCURAIN DE PANDORA Y POR QUÉ TERMINÓ

En la conferencia de prensa que ofrecieron las integrantes de Pandora y Flans con motivo de su próxima gira “Inesperado Tour”, Isabel Lascuarin habló sobre cómo fue su relación con Luis Miguel y que Luisito Rey las botó de su casa.

Según dijo Lascurain, captada por las cámaras del programa “De Primera Mano”, las integrantes Pandora y Luis Miguel fueron muy cercanos desde jóvenes y se llevaban muy bien. Sin embargo, esto nunca fue del agrado de Luis Rey, quien era muy estricto con quién podía mantener una amistad su hijo. Incluso, el padre del cantante las sacaba de su casa cada que las encontraba ahí.

“Me pidió desalojar las instalaciones de su casa. Oh, sí, un par de veces, no a mí, a las dos”, dijo la cantante, refiriéndose también a su hermana Mayte.

Isabel Lascuarin dio más detalles de cómo fue su amistad con los hermanos Gallego Basteri, la cual espera algún día recobrar a pesar de la distancia que han tomado. La cantante comentó que hace más de treinta años ella y su hermana convivieron mucho con Luis Miguel y Alejandro.

“Hubo una época en la que estuvimos cerca, muy cerca de ‘Micky’, digamos (años) ochentas y fue lindo. Fue lindo poder compartir con él [...] Luego la vida nos fue separando y ya, cada quien agarró su camino”, señaló.

La integrante de Pandora recordó que a ellas les gustaba invitar a Luis Miguel a ver películas y mantenerlo en la oscuridad de la sala, pero a Luis Rey no le gustaba esta situación. Debido a las constantes prohibiciones del español, las hermanas Lascurain decidieron distanciarse de “Micky”.

Isabel Lascuarin señaló que ha seguido la serie de Luis Miguel y que le conmueve todo lo que vivieron El Sol y sus hermanos en su niñez y adolescencia.

“A mí me conmueve mucho, ahora con la serie, todo lo que han vivido y hablo de los tres: Luis Miguel, Alejandro y Sergio. Una vida dura, complicada y a veces hay que ver esa parte de las personas para saber porque reaccionan a veces de ciertas maneras”, apuntó.

Por otra parte, Mayte Lascurain, hermana de Isabel, señaló que uno de sus deseos antes de morir es volver a ver a Luis Miguel y a Alejandro Basteri, pues a ambos les guarda un profundo cariño.

“Yo no me voy de este mundo sin volver a abrazar a Alejandro y a Luis Miguel. Los llegue a querer muchísimo, la pasábamos bomba, veíamos películas, nos reíamos a carcajadas y de repente un día, de tajo se cortó la amistad. Y cuando me dicen qué es lo que deseas en la vida es volver a abrazar a ellos dos”, agregó.