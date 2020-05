Tras el rotundo éxito de “Luis Miguel, la serie”, Netflix renovó la biopic protagonizada por Diego Boneta para una segunda temporada. En ese mismo comunicado se indicó que la plataforma streaming se encargará de la distribución mundial de los nuevos episodios, es decir, Telemundo ya no emitirá la ficción en Estados Unidos.

"El éxito de la primera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ fue increíblemente gratificante, pues subrayó el apetito de las audiencias ltinas por ver sus historias en pantalla, contadas auténticamente”, comentó Carla González Vargas, presidenta de Gato Grande Productions. “Estamos entusiasmados de regresar para la segunda temporada con MGM y Netflix, y no podemos esperar para profundizar en la extraordinaria vida de Luis Miguel y su dramático ascenso al estrellato”.

Poco después de confirmarse la segunda entrega de “Luis Miguel, la serie”, el 27 de enero de 2020, Diego Boneta contó a través de su cuenta de Instagram que ya se encontraban en los estudios de grabación preparando los temas de los nuevos episodios.

“Han sido unos días de locura he estado grabando en el estudio todas las canciones de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ y ha sido increíble, pero es difícil porque no me dejan mostrar absolutamente nada, me encantaría poderles mostrar pedacitos para que vean lo que estamos haciendo”, dijo el actor de 29 años.

Avance de Luis Miguel, la serie 2

Debido a la pandemia de coronavirus las grabaciones de la segunda temporada se cancelaron, pero Diego Boneta reveló a través de un live en su cuenta de Instagram cómo y cuándo se retomaría el rodaje.

“Nos quedamos filmando la segunda temporada y fue una locura. Parar un rodaje así fue una locura, ¿cuándo volverá? no sabemos, cuando esté todo seguro y se pueda volver a filmar. No somos la única producción parada, todas las producciones se pararon y hay una pausa, hay mucho detrás de esto, no se sabe cuándo volverá”, declaró el actor que interpretó a ‘El sol de México’ en la primera temporada de la serie.

“Algo que sí les puedo decir, porque en el teaser salgo yo de él de más grande, es que usé unos prostéticos que son una locura, tardan 3 horas en ponerlos, hicimos un año de pruebas con diferentes materiales. Los hizo un maquillista muy talentoso, trabajé con él en “Terminator”, y fue ganador del Oscar como maquillista. El equipo detrás en caracterización es increíble, (tengo) mucha suerte de poder trabajar con ellos. Es un reto para mí, es un reto actoral salir de ambos (Luis Miguel joven y maduro)”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

En ‘No me puedes dejar así’ (1x13), último episodio de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie", cuando el ‘Sol de México’ da un concierto en Paraguay, recibe la noticia de que su padre está hospitalizado y en peligro de muerte. Al principio, el cantante se rehúsa a saber más sobre su progenitor, pero pronto se da cuenta que podría ser su última oportunidad de conocer el paradero de su madre. No obstante, Luisito Rey se lleva todo lo que esconde a la tumba.

Sin esperanzas, ‘Luismi’ se retira, pero bastante pronto el alma le vuelve al cuerpo: Hugo López, su mánager, le entrega un sobre con información recopilada por el Mossad: “La encontraron, encontraron a tu madre”, le dice.

Cuando habló largo y tendido con la prensa mexicana, Magnani señaló que en los nuevos episodios de “Luis Miguel, la serie” serán abordados temas igual de fuertes que los explorados en la primera entrega. “Yo espero que (la segunda parte) venga igual, porque es una continuidad, con cosas muy importantes, temas importantes e igual de fuertes, de difíciles”.

“Es todo lo que sigue siendo la vida de una estrella, que ya no hay muchas, y conocer cómo es difícil ese balance, entre ser alguien normal y una estrella”, manifestó.

Al final de la primera temporada aparentemente lograron dar con el paradero de la madre de Luis Miguel (Foto: Netflix)

Por su parte, Diego Boneta contó que la secuela de “Luis Miguel, la serie” implicaría desarrollar historias de las que hay escaso conocimiento, pero que son igual de apasionantes que las narradas hasta ahora.

"Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera, hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. No hay libros, no hay nada", explicó el intérprete mexicano a un diario argentino.

"Está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda de 'El padrino II' que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha", añadió.

También señaló que “es muy importante que esté bien escrito porque es más delicada esta temporada, tiene que hacerse un trabajo de investigación, de entrevistas, y esas cosas no se pueden apresurar”.

Diego Boneta volverá a interpretar a Luis Miguel en la segunda temporada de su bioserie (Foto: Netflix)

TRÁILER DE TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero en enero de 2020, Netflix compartió un video donde Diego Boneta aparece en un estudio de grabación mientras interpreta uno de los temas clásicos de Luis Miguel, hasta que poco a poco se transforma en una versión más adulta del ‘Sol de México’.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE” 2

Hasta el momento, la producción de “Luis Miguel, la serie” confirmó la reaparición de una pequeña parte del elenco:

Diego Boneta - Luis Miguel de joven y adulto

Camila Sodi - Erika (Issabela Camil)

César Bordón - Hugo López

Juan Pablo Zurita - Álex Basteri

César Santana - Alex McCluskey

Martín Bello - Tito

Lola Casamayor - Matilde

Pilar Santacruz - Sophie

Kevin Holt - Miguel

Gabriel Nuncio - Doc

¿Qué sucederá entre Luis Miguel y Erika en la segunda temporada? (Foto: Netflix)

Todavía no está claro si Izán Llunas y Luis de la Rosa retomarán el rol de Luis Miguel de niño y adolescente, respectivamente. Tampoco si Óscar Jaenada tendrá alguna nueva participación como Luisito Rey.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Gustavo Saldaña adelantó que el casting para nuevos personajes habría comenzado en noviembre pasado. Asimismo, en su momento se rumoreó la participación de Belinda como Mariah Carey, sobre todo después de que la actriz mexicana publicara un video en el que canta un tema de la intérprete estadounidense.

También se reportó la supuesta introducción de Yalitza Aparicio al drama a partir de unas declaraciones de Diego Boneta, sobre que tenía en marcha un proyecto con la estrella de “Roma”. Sin embargo, tales reportes fueron descartados al poco tiempo.

Juan Pablo Zurita volverá a interpretar a Alex, el hermano menor de Luis Miguel (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE”?

Aunque inicialmente se anunció que la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” llegaría a Netflix en el 2020, debido a la pandemia de coronavirus la ficción fue postergada hasta el 2021, así lo anunció su protagonista a través de un video compartido en redes sociales.