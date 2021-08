A pesar de ser uno de los galanes más codiciados del ambiente artístico en México, Luis Miguel ha sufrido algunas decepciones amorosas a lo largo de su vida. Cuando tenía 17 años vivió una breve, pero intensa relación con la actriz mexicana Lucía Méndez, quien le lleva 15 años de diferencia.

‘El Sol de México’ y la protagonista de “Amor de Nadie” estuvieron juntos casi cuatro meses hasta que la actriz decidió poner fin a la relación, ya que consideraba que no estaba bien lo que hacía.

Ante medios de comunicación, la artista declaró que años después de haber terminado la relación, Luis Miguel la citó para reclamarle por haberlo dejado. “Fue padrísimo, fue divino y después, que te diré 10 años, me citó y me dijo de lo que me iba a morir”, manifestó Méndez.

EL ENCUENTRO ENTRE LUIS MIGUEL Y LUCÍA MÉNDEZ AÑOS DESPUÉS DE HABER TERMINADO SU RELACIÓN

La cantante mexicana explicó que años después de haber dejado a ‘Micky’, como cariñosamente lo recuerda, este la citó, pero solo para reclamarle. Sin embargo, Méndez detalló que incluso ella lo animó a sacar los sentimientos que el intérprete tenía reservados.

“Sí, él realmente habló de ese pasaje de nuestras vidas, la verdad me sentía tan mal, me puso como camote. Fueron fuertes los reproches, me dijo que fui mala, pero no fue violento, solo estaba muy enojado. Se desahogó, le dije que lo sacara y acordamos seguir con nuestras vidas”, manifestó la actriz.

La intérprete también contó que luego de terminar su relación con ‘El Sol de México’ comenzó a salir con Pedro Torres, quien a pesar de no ser guapo, le llamó la atención su madurez y talento.

“Yo le dije adiós a él (Luis Miguel). Nos llevábamos más de 10 años. Luego salí con Pedro Torres. De uno guapo, pasé a uno feo. Lo dejé por él. Pedro no era guapo, ahora lo está”, detalló Méndez.

¿CÓMO SE CONOCIERON LUIS MIGUEL Y LUCIA MÉNDEZ?

En una entrevista que concedió a Yordi Rosado, Méndez recordó que conoció al ‘Sol de México’ cuando fue invitada a participar en un festival musical en Miami. Desde este primer encuentro, el cantante se quedó prendido de ‘la Diva’ y no paró hasta conquistarla.

“Estaba yo en un festival en Miami, cantando, y como a la 1 de la mañana me tocó la puerta, yo con los pelos parados. Yo canté con Raúl Velasco y no me acuerdo si él cantó también”, recordó la famosa sobre la primera vez que la buscó Luis Miguel.

“Entonces le dije: ‘Por favor, me estoy durmiendo’. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30, y dije: ‘Le llevo 10 años, que flojera’”, contó Méndez.

Lucía Méndez alternó con grandes personajes del medio, como Juan Gabriel y César Costa (Foto: Lucía Méndez / Instagram)

Tras este primer encuentro, donde “ni un beso” hubo entre ambos, el cantante comenzó a cortejarla: “Me empezó a buscar, a llamar, a pretender. Era muy esplendido; me daba regalos, pero algunos no los recibí. La que vivió muy de cerca todo fue Pati Padilla, que en ese momento era mi relaciones públicas”.

“Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20”, indicó la artista mexicana.

Sin embargo, la cantante aseguró que, pese a que ‘El Sol’ era muy lindo con ella, incluso lo catalogó como buen besador, contó que realmente nunca se permitió sentir mucho por él, por lo que ella fue la que terminó con ese romance.

“Yo no me enamoré tanto de él porque siempre consideré que no era correcto, siempre tenía como ese juicio de decir no, eso no está bien, no me puedo enamorar, no debo andar con Luis Miguel”, reveló la también actriz.