La dinastía Rivera nos ha presentado una serie de buenos artistas, pero ello no siempre fue así. Para salir adelante, los integrantes de toda la familia empezaron desde muy abajo y realizando algunos trabajos muy difíciles que marcaron la historia de cada uno, tal y como lo ha revelado el propio Lupillo Rivera.

En una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el cantante habló de todo un poco, incluyendo sus primeros años, en los que la fama no existía. Es por ello que trajo al presente todo lo que vivió por aquellas épocas cuando, pese a su corta edad, empezó a trabajar con la finalidad de ayudar a sus seres queridos.

Pero esos trabajos que se vio en la obligación de hacer no fueron nada comunes, sino que se podrían considerar un poco extremos y que no cualquier persona los haría, pero la necesidad era tan grande que no había otro camino.

El cantante de raíces mexicanas recordó sus primeros años, en los que trabajó en varias actividades muy dfíciles (Foto: Lupillo Rivera / Instagram)

LOS TRABAJOS QUE HIZO LUPILLO RIVERA CUANDO ERA UN NIÑO

Lupillo y su padre, Pedro Rivera, desde muy pequeño se vieron en la obligación de buscárselas de alguna u otra forma sin importar el cómo porque lo más significativo era obtener un ingreso económico que sirva a todos los integrantes de su familia, ya que no tenían una situación económica privilegiada.

Lo primero que reconoció era que los dos se metían a diferentes conciertos de manera ilegal para tomar fotografías instantáneas y así venderlas a los asistentes como un recuerdo de un día de diversión para ellos, pero ello era lo único que hacían en ese evento.

Cuando era un niño, luego de las presentaciones musicales, Lupillo se metía a la basura para buscar botes y latas de aluminio con el objetivo de juntar una buena cantidad y así revenderlas en los establecimientos de reciclaje. Aunque no era una manera de conseguir un dinero considerable, todo sumaba para ellos.

Además, fue así que tuvo sus primeros acercamientos con la música, un arte que años después le daría muchas felicidades profesionales y económicas.

NO SE ARREPIENTE DE ESOS TRABAJOS

Por más que no sea una buena experiencia para muchos, el cantante nacido en Estados Unidos, dijo que no haría nada por cambiar esa parte de su historia de superación, ya que ello lo ayudó mucho a salir adelante y convertirse en lo que es hoy en día.

También aprovechó para recordar que en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 se dedicaba a vender botones que sirvan como recuerdo a los turistas que se presentaban en esa justa mundial.