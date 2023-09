Luz Elena González, presentadora del programa “Venga la alegría” ha tenido un momento muy emotivo durante la edición del 12 de septiembre, cuando después de la emisión de una nota, empezó a derramar lágrimas.

Ante la mirada de un país entero, ella no pudo contener sus emociones, lo cual generó cierta sorpresa entre los televidentes debido a que no es algo normal que suceda en la televisión de México o de cualquier parte del mundo.

Como no podía ser de otra, Luz Elena se calmó y luego explicó qué es lo que le tocó las fibras, revelando a es por algo relacionado con su hijo Santiago, de 16 años, quien se encuentra hospitalizado.

¿QUÉ PASÓ EN “VENGA LA ALEGRÍA”?

El pasado martes 12 de octubre, en el programa “Venga la alegría”, se emitió una nota en la que Luz Elena González acompañó a un adolescente a un parque de diversiones con la finalidad de entretenerlo.

Todo estaba bien hasta que dicho reporte llegó a su final y el director de cámaras volvió al aire con los conductores. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que, precisamente, Luz Elena González estaba llorando.

En vez de retirarse o que se mande a una pausa comercial, el programa continuó y la presentadora, con mucho profesionalismo se calmó y explicó que su sensibilidad se debe a su hijo Santiago, de 16 años.

De acuerdo a lo expresado por la conductora, Santiago quería ir también al parque de diversiones ese día, pero ello no fue posible. Además, reveló que el adolescente está hospitalizado.

Luz Elena González y su hijo Santiago, de 16 años (Foto: Luz Elena González / Instagram)

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMO EL HIJO DE LUZ ELENA GONZÁLEZ?

Cuando Luz Elena contó que su hijo estaba hospitalizado, no dio mayores detalles al respecto. “Perdónenme, es que tengo a mi hijo en el hospital y mi niño quería ir con nosotros. Pero espero en Dios que ya esta semana todo salga bien y pueda salir ya del hospital y llevarlo”, fue lo que dijo.

Si bien no se sabe las causas de su hospitalización, se conoce desde hace mucho tiempo el hijo de Luz Elena González y Bernardo Martínez es autismo, lo cual es una complicación en su vida diaria.

Es más, esta condición ha llevado a la conductora a percatarse de que la sociedad no sabe tratar con gente que no tiene las mismas actitudes. Y es que ella, en reiteradas oportunidades, ha confesado que sienten en dejan a su hijo de lado por no saber cómo tratar a una persona con autismo.