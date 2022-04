El amor de una madre a su hijo es capaz de todo; no obstante, ello no quita que como todo ser humano, una persona sea vulnerable. Eso le ocurrió a Luz Elena González, la intérprete de Magdalena en “Mi corazón es tuyo”, quien como toda madre con un hijo con habilidades diferentes, tuvo que bregar para que su pequeño no fuese discriminado y excluido, una realidad que golpea también a las estrellas del espectáculo.

Luz Elena González lleva 13 años de matrimonio con Bernardo Martínez, un empresario con amplio recorrido en la política mexicana gracias a las licitaciones que ha tenido con diferentes gobiernos de turno, con quien tiene dos hijos: Santiago, de 14 años, y María José, de 9. No obstante, el mayor nació con habilidades diferentes.

Las mismas que en un principio tanto Luz Elena como Bernardo no detectaron y no fue sino hasta los 8 años, cuando un doctor le diagnosticó la condición especial y discapacidad cognitiva que sufre su primogénito, hecho que golpeó considerablemente a la pareja de esposos.

La actriz de 47 años junto a su esposo y dos hijos (Foto: Luz Elena González / Instagram)

LUZ ELENA GONZÁLEZ SUFRIÓ DEPRESIÓN POR EL AUTISMO DE SU HIJO

En 2018 en el programa Ventaneando, Luz Elena González relató el momento en que le dijo a su hijo mayor que tiene autismo. “Ya hablé con él porque hay un momento en el que les tienes que decir que tienen algo, porque se empiezan a dar cuenta que no son iguales a los niños de su edad”, expresó.

“No tienen las mismas capacidades ni facilidades para hacer las cosas, entonces yo le dije que él había nacido con una dificultad, pero que todos podemos salir adelante”, continuó González, quien también reveló el proceso por el que han ido pasando como familia para ayudar a su hijo con las terapias.

Tiene terapias. Cuando nos dijeron su diagnóstico buscamos muchos lugares y en Nueva York nos dijeron que el tipo de condición que él tenía no era necesario, ni siquiera, que nos fuéramos a vivir a Nueva York. Le hicieron todos los estudios y nos dijeron que aquí en México él podía ser tratado, que había buenos médicos para lo que él tiene”, aseveró.

En una reciente entrevista con la revista TVyNovelas, Luz Elena González contó detalles de cómo ha ido sobrellevando la condición de su hijo Santiago, lo difícil que fue al comienzo y lo feliz que se siente ahora con él y su hermana menor.

“¿Sigue siendo feliz?”, fue la consulta que le hicieron en el magazine. A lo que González contestó: “Sí, pese a que he pasado por adversidades, sobre todo por la condición de mi hijo, que tiene autismo. Pasé por una etapa durísima, estuve en depresión mucho tiempo, con psiquiatras, psicólogos... Todo lo que fue necesario y que necesitaba para poder seguir adelante”.