Para nadie es un secreto que Lyn May es una de las figuras más polémicas del entretenimiento en México, destacando tanto por sus participaciones en diversas producciones en cine, teatro, televisión y cabaret como por ser protagonista de sonados escándalos.

Y es que la celeb de México ha sabido cómo destacarse, incluso cuando ya no era parte del cine y la televisión, como la vez que anunció que se encontraba embarazada a los 68 años o revelando que las escenas íntimas que filmaba con Andrés García eran reales.

Debido a esto, no es sorpresa que Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la popular actriz, cause controversia cada vez que brinda una entrevista, sobre todo por las anécdotas que revela.

La actriz de 69 años es una de las más polémicas de la televisión (Foto: Lyn May / Instagram)

LYN MAY Y EL CADÁVER DE SU ESPOSO

En 1989, la entonces vedette se casó con el empresario Antonio Chi-Xuo, dueño de una importante cadena de restaurantes, con quien administró el negocio hasta 2004, año en el que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

Si bien la pareja luchó contra el padecimiento, cuatro años después, en 2008, el empresario fallecería, quedando Lyn May como la heredera universal de los negocios de su difunto esposo.

La partida de Chi-Xuo fue un duro golpe para la actriz, quien desapareció por algunos años de la televisión, y aunque ha logrado rehacer su vida con otra pareja, no ha perdido oportunidad de dedicarle tiernas palabras al empresario. “Fue con el único con el que yo me casé por la iglesia, por todas las leyes”, indicó en alguna ocasión.

Sin embargo, May llevó el amor que sentía por su esposo más allá, cuando, según reveló la propia bailarina, llegó a desenterrar el cadáver de su esposo.

“Sí. Lo tenía siempre ahí en mi cama”, indicó en conversación con Gustavo Adolfo Infante de “El Minuto Que Cambió Mi Destino”.

Aunque no reveló cómo consiguió exhumar los restos de su esposo, Lyn apuntó que se lo llevó a su casa y explicó sus motivos. “Yo viví 25 años con él, fue un matrimonio de 25 años, y no lo quería dejar ir, lo quería… Sí, lo desenterré... dormía con él”, destacó.

Pese a su intención de no separarse del cuerpo de su esposo, fue su madre quien intentaba hacerla entrar en razón y devolver el cadáver a su tumba. “Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque (me decía) ‘no lo vas a dejar descansar’. Y nos peléabamos todos los días porque yo no lo soltaba y no lo soltaba y no lo soltaba”, añadió.

Finalmente, la actriz cedió ante los pedidos de su madre y se llevó el cadaver de Chi-Xuo, aunque no explicó si lo devolvió a un cementerio y cuál fue el proceso para realizarlo.

“Hasta que un día mi mamá me convenció. Me dijo ‘hija, tienes que dejarlo ir’”, sentenció.