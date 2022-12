Después del lanzamiento de sus primeras imágenes, “M3GAN” se hizo viral. El retorcido baile de la androide se hizo viral por redes sociales, generando expectativa en el público, que la ha catalogado como una Chucky femenina. La película de terror tiene actores que ya han trabajado en otros títulos de terror como “Get Out” y “La maldición de Hill House”.

No solo los actores tienen experiencia en el género, pues uno de los creadores de la historia es James Wan, quien ha estado detrás de grandes representantes del género como “El Conjuro”, “Saw” y “La monja”. Aparte de dirigir éxitos como “Aquaman”.

“M3GAN” llegará dentro de poco a las salas de cine el 6 de enero de 2023 en Estados Unidos y un día antes a nivel mundial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “M3GAN”

1. Allison Williams como Gemma

Gemma es una especialista en robótica que se encuentra desarrollando un trabajo innovador en la inteligencia artificial cuando debe cuidar a su sobrina tras la muerte de sus padres. Como no puede lidiar con esa responsabilidad, pone a cargo a una robot que está desarrollando llamada M3GAN.

Allison Williams, la actriz que da vida a este personaje, no es desconocida del género de terror y suspenso. Recientemente, ha formado parte de películas como “Get Out” y “The Perfection”. Anteriormente, también había tenido roles más pequeños en series como “Girls”.

Allison Williams interpreta a Gemma en "M3GAN" (Foto: Universal Pictures)

2. Violet McGraw como Cady

El mundo de Cady se pone de cabeza cuando sus padres sufren un accidente automovilístico y fallecen. Debe mudarse con su tía Gemma, quien es distante, pero encuentra consuelo en su nueva amiga y protectora: M3GAN, pero la robot no era lo que pensaba.

Violet McGraw es una joven actriz de 11 años que saltó a la fama luego de interpretar a Nell en “La maldición de Hill House” de Mike Flanagan. Posteriormente, ha dado vida a varios personajes como Violet en “Doctor Sleep” o la versión joven de Yelena en “Black Widow” de Marvel.

3. Amie Donald y Jenna Davis como M3GAN

El personaje de M3GAN es interpretado por dos actrices. Mientras que el trabajo corporal es realizado por Amie Donald, Jenna Davis es quien le da voz a esta niña robot que dejará sus funciones de compañera y cuidadora para volverse una maniática peligrosa que no puede ser controlada.

Donald es una de las jóvenes actrices que forman parte del reparto de la película de terror. Previamente, hizo una pequeña aparición en la serie “Sweet Tooth: El niño ciervo”, pero no ha tenido muchos más trabajos registrados. Mientras tanto, Davis es unos años mayor y se hizo conocida por sus videos en YouTube. Desde entonces, ha aparecido en diversas series y películas como “Chicken Girls”, “Keys”, “Treehouse Detectives”, entre otros. Varios de sus trabajos han involucrado doblaje de voz.

Amie Donald interpreta al robot M3GAN, pero Jenna Davis es quien le da la voz (Foto: Universal Pictures)

4. Ronny Chieng como David

Por el momento, no se conoce mucho acerca del papel que tendrá el personaje de David en “M3GAN”, pero Ronny Chieng es un actor con mucha trayectoria. Principalmente, es recordado por su rol como Eddie Cheng en “Crazy Rich Asians” y Jon Jon en “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”.

5. Brian Jordan Alvarez como Cole

Brian Jordan Alvarez es un actor conocido por interpretar a Estéfan en la serie “Will and Grace”. Asimismo, dio vida a Wesley en “Jane the Virgin”. Tuvo pequeñas apariciones en títulos como “2 Broke Girls” y “Life in Pieces”. También se ha desempeñado detrás de cámara, realizando algunos cortos.