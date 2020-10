A pesar de que la segunda temporada de la serie antológica “ The Haunting ”, “La maldición de Bly Manor” se estrenó en Netflix recién el viernes 9 de octubre, los usuarios de la plataforma y los fans de producciones de terror y suspenso ya preguntan: ¿qué sigue después de ‘Bly Manor’ y ‘Hill House’?

Basada en el libro homónimo de Shirley Jackson, “La maldición de Hill House” narra la historia de unos hermanos y cómo crecieron en una mansión embrujada, que posteriormente se convierte en la más famosa del país. Cuando son adultos una tragedia los vuelven a reunir y los obliga a enfrentar a fantamas del pasado.

Mientras que “ La maldición de Bly Manor ”, basada libremente en la novela ‘The Turn of the Screw’ de Henry James, sigue a una profesora que se ocupa del cuidado de dos niños huérfanos que viven en una mansión junto a el cocinero, la jardinera y el ama de llaves. Allí la nueva au pair comienza a descubrir secretos espeluznantes que llevaban ocultos varios siglos.

Entonces, ¿habrá una tercera entrega de “The Haunting”? Si es así, ¿qué historia adaptará esta vez?

La segunda temporada de “The Haunting” cuenta con nueve episodios (Foto: Netflix)

¿"THE HAUNTING" TENDRÁ TEMPORADA 3?

Aunque Netflix no ha renovado oficialmente “The Haunting” para una tercera temporada es posible que el gigante del streaming continúe apostando por historias de terror, sobre todo considerando el éxito de su segunda entrega.

Resulta poco probable que el servicio streaming cancele la serie antológica, después de firmar un contrato de varios años con los creadores Mike Flanagan y el productor ejecutivo Trevor Macy. El director de fotografía James Kniest está de acuerdo y habló con Digital Spy sobre el tema.

"Creo que habrá otra entrega. Creo que el público realmente lo va a exigir, especialmente después de Bly. Es un concepto realmente divertido. Debe ser divertido para Mike, como creador y escritor, extraer algo de nuestra literatura histórica para encontrar estas historias realmente interesantes ", explicó.

Se sabe que Flanagan está trabajando en una adaptación para Netflix de la novela para jóvenes adultos de 1994 ‘The Midnight Club’ y en una serie llamada ‘Midnight Mass’. Aunque esto no se conecta con la antología de ‘Hill House’ y ‘Bly Manor’, significa que el creador estará algo ocupado para pensar en una tercera temporada de “The Haunting”.

Por lo pronto, Cosmopolitan compartió algunas historias que podrían inspirar la nueva entrega. "'The Haunting of Limmeridge House' (basada en ‘The Woman In White’ de Wilkie Collins), ‘The Haunting of Styria Forest’ (basada en la novela de vampiros ‘Carmilla’ de Joseph Sheridan Le Fanu), o incluso ‘The Haunting of The Palais Garnier’ (basada en ‘The Phantom Of The Opera’ de Gaston Leroux).

¿Victoria Pedretti también será parte de la tercera temporada de "The Haunting"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “THE HAUNTING”?

Si Netflix renueva la serie antológica “The Haunting” para una tercera entrega los más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en algún momento del 2022, debido a la pandemia de coronavirus.