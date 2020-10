Basada en la exitosa novela ‘Vonglake’ escrita por Yana Vagner, “Hacia el lago” es una serie postapocalíptica rusa de Netflix ambientada en Moscú, ciudad donde se un desconocido virus amenaza con destruir la civilización. No hay electricidad, el dinero ha perdido todo valor y quienes aún no están infectados, luchan desesperadamente por comida y combustible.

En medio de todo ese caos, Sergei, quien vive fuera de la ciudad con la mujer que ama y su hijo autista, viaja a Moscú para rescatar a su exesposa y a su hijo. Así estas personas, que nunca creyeron estar bajo el mismo techo, deben olvidar el pasado y emprender un largo y peligroso viaje hacia un lugar seguro. Pero en el camino se verán amenazados por la enfermedad, los saqueadores y sus propios rencores.

Dirigida por Pavel Kostomarov, “Hacia el lago” tiene como protagonistas a Viktoriya Isakova, Kirill Käro, Maryana Spivak, Aleksandr Robak y Anna Mijalkova, hija del famoso director, Nikita Mijalkov.

Los ocho episodios de la primera temporada de esta serie rusa están disponibles en Netflix recién desde el miércoles 7 de octubre de 2020, pero los usuarios de la plataforma ya preguntan por una segunda entrega.

La primera temporada de "Hacia el lago" cuenta con 8 episodios (Foto: Netflix)

¿"HACIA EL LAGO" TENDRÁ TEMPORADA 2?

Netflix aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie rusa, pero por lo visto en el episodio final, es claro que los creadores tienen otra temporada en mente y que la historia de estos sobrevivientes aún no terminado y aún tienen que enfrentar más peligros y amenazas.

En el último episodio, Ira expone secretos del diario de Anna, Leonid y Marina se casan, al igual que Misha y la felicidad de un reencuentro dura muy poco. Al parecer ningún refugio es seguro porque unos hombres queman su “cabaña”. ¿Qué pasará en la segunda temporada de “Hacia el lago”.

Por el momento, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tardar al menos seis semanas, tiempo en el que evalúa la respuesta de la audiencia. “Cuando estamos invirtiendo, decidimos cuánto invertir en función de la audiencia que aparecerá”, dijo la directora de contenido original de Netflix, Cindy Holland, en una conferencia en 2019 a través de Deadline.

“Si la audiencia no aparece, pensamos en la razón para continuar invirtiendo en algo que no funciona tan bien como esperábamos. Obviamente, la aclamación de la crítica también es importante, pero realmente estamos tratando de estirar nuestros dólares de inversión tanto como podamos y compensar el dinero de nuestros inversores, es suyo, no nuestro”, agregó.

¿Qué hará Sergei y su familia ahora que quemaron su refugio? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “HACIA EL LAGO”?

Si Netflix renueva “Hacia el lago” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en el 2021.