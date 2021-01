Protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, “Madre solo hay dos” es una serie mexicana de Netflix que narra la historia de Ana y Mariana, dos mujeres que dan a luz casi al mismo tiempo y que debido al error de una enfermera se llevan a la bebé equivocada, al enterarse del intercambio deciden formar una singular familia.

El elenco de la ficción creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, lo completan Javier Ponce, Martín Altomaro, Liz Gallardo, Samantha Orozo y Roy Verdiguel. Ponce comentó en una entrevista que el trabajo para esta serie abrió su instinto paternal.

“La serie no te pinta ni la paternidad ni la maternidad como todo de color rosa, hay cosas muy bonitas pero también es muy complicado y tiene sus obstáculos que tienes que ir superando”, explicó el actor a “El Universal”.

La primera temporada de “Madre solo hay dos” cuenta con nueve episodios que debieron estrenarse en el 2020, pero debido a la crisis sanitaria mundial llegaron a Netflix recién el miércoles 20 de enero de 2021. A pesar de eso, los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

¿”MADRE SOLO HAY DOS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie mexicana, pero por lo visto en el último capítulo de la primera temporada, es casi seguro que la complicada historia de Ana y Mariana continuará en una nueva tanda de episodios.

La primera entrega de “Madre solo hay dos” dejó varias preguntas que deberán ser abordadas en una nueva temporada, entre ellas, ¿cuál fue el resultado de los análisis que Ana se realizó? ¿A dónde irá Mariana luego de que Ana la corriera de su casa y encontrara a Pablo con otra mujer? ¿Qué pasará con Juan Carlos y Tere?

Por lo pronto solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y aunque no comparte dichas cifras pueden determinar si una sería es renovada o cancelada.

Por otro lado, en una entrevista con Milenio Ludwika Paleta (Ana) explicó: “Yo creo que un gran acierto es retratar a estas dos madres tan diferentes en un abanico enorme de lo que son las maternidades, porque hay muchas formas de ser mamá. No todo es blanco, no todo es negro y se vale. Justamente mi personaje es el extremo de una de estas madres. Controlador, perfeccionista. Quiere hacer todo. La otra es más relajada, y creo que todas se verán reflejadas porque así es la maternidad”.

En tanto, Paulina Goto (Mariana) agregó: “Ludwika lo explicó padrísimo en una ocasión y se me quedó muy grabado. Esta parte en la que las mujeres somos mucho más que solamente madres. Que ves a quienes sueñan, son profesionistas y quieren otras cosas en la vida también y antes no estaba permitido. A lo mejor en la generación de nuestras abuelitas, tal vez si no eras mamá, entonces ‘ya no servías como mujer’. Esas eran las ideas que teníamos. Eso es lo que tienen de increíbles nuestros personajes, que a pesar de ser tan diferentes hacen equipo y se apoyan. Me parece increíble que las nuevas generaciones puedan crecer con esta idea de que no hay que estar comparándonos con la de al lado. Ser hermanas y apoyarnos”.

¿Qué pasará con Ana y Mariana después del final de "Madre solo hay dos"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “MADRE SOLO HAY DOS”?

Si Netflix renueva “Madre solo hay dos” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en algún momento del 2022.