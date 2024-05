La edición especial por el programa 2900 de ‘Esto es Guerra’ continúa trayendo todo tipo de comentarios, más aún cuando se vio a Ethel Pozo y Tula Rodríguez compartir el mismo set, sabiendo que entre ellas no hay una buena relación porque la actriz de ‘Los Otros Concha’ fue la ‘manzana de la discordia’ en el romance entre Gisela Valcárcel y Javier Carmona. Y es que en diversas ocasiones, la conductora de ‘América Hoy’ dejó en claro el dolor que sintió su madre al ver su historia de amor terminada y han evitado cruzarse en diversos eventos; sin embargo, el reality de América Televisión logró lo impensado y Magaly Medina no tardó en expresar su gran sorpresa por lo sucedido el martes 28 de mayo. Aquí te cuento todos los detalles del tema del momento en Chollywood’.

MIRA TAMBIÉN | Así fue la divertida participación de Edson Dávila “Giselo” en Esto es Guerra

Ambas personalidades llegaron hasta Pachacamac para participar de desafíos extremos junto a otras figuras del canal; sin embargo, lo que más sorprendió es que Ethel aceptara estar en el mismo espacio que Tula y hasta se midieran en el mismo juego. La ganadora fue la popular ‘Estela’ en la novela donde también actúan Paul Martin y Milene Vásquez y tuvo un peculiar comentario.

“Hermana, no me podía ganar la co…la vecina, tenía que ganar. Así somos, creídas, botadas somos las cholas, estamos de moda (…) Yo cerré los ojos y dije: ‘Hija mía’, por ella voy a llegar y gané”, dijo Tula presumiendo su logro a la reportera de ‘América Espectáculos’.

Magaly sobre Ethel tras enfrentarse con Tula en EEG

En la edición del miércoles de su programa ‘Magaly TV, La Firme’ no pudo evitar comentar tan inesperado encuentro en la pantalla nacional y se mostró extrañada de que la hija de Gisela Valcárcel haya accedido a juntarse en el mismo set con la ‘enemiga’ de su madre y sugirió que había sido obligada a ir.

“Yo me encuentro en un escenario con la mujer que hizo sufrir a mi madre, porque así fue. Yo fui testigo de esas épocas, acuérdense bien. Y resulta que tú, de lo más feliz y contenta, de encontrarte con ella, no pues. O la obligaron a ir, digo yo, la obligaron (…) además, voy a cruzarme con esa persona y competir en equipos distantes, mejor evitar un mal momento y dices ‘no voy’”, dijo Magaly Medina para luego agregar que “es la única explicación que yo encuentro, como ‘GV producciones’ ha perdido importancia como productora dentro de América Televisión, y ahora digamos que la productora que tiene más peso es ProTV, porque tiene más programas al aire”.

Magaly Medina se mostró asombrada de que la hija de Gisela Valcárcel apareciera en el reality para competir con la persona que, según su madre, le hizo daño.(Foto: @MagalyATV1 / YouTube)

Magaly Medina agregó que diferentes talentos del canal 4 fueron invitados a la edición especial de ‘Esto es Guerra’ y que Ethel Pozo pudo haber enviado a los otros integrantes de su programa porque “ella es la jefa de la productora, es la hija de la jefa, pero no lo hizo”.

“¿Pero quién fue representando a ‘América Hoy’? Giselo, Brunella Horna, no, Ethel. Pero quien también estuvo ahí fue Tula. Y yo digo, qué raro que Ethel haya aceptado ir bajo el mismo techo, bajo el mismo escenario, en un set donde estaba la mujer que, según la misma Gisela, se metió en su matrimonio con Javier Carmona”, sostuvo la periodista.

Qué dijo Ethel Pozo sobre su encuentro con Tula Rodríguez

Para sorpresa de muchos, la hija de Gisela Valcárcel aseguró que “fue extraordinario, me sentí así como cuando llegas a la maratón (…) Lo pasamos extraordinario, fabuloso, me divertí. Me fui contenta a mi camita”.

Si te gustó esta nota, te invito a leer otros artículos sobre famosos en Mag