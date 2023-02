Este 2023 será un año lleno de felicidad y máxima plenitud para Maite Perroni, quien se convertirá en madre. Si bien anunció en enero que junto a Andrés Tovar esperaba la llegada de su primer hijo, lo cierto es que la actriz ya llevaba varios meses de gestación; por ello, muchos se preguntan cuándo nacerá su bebé, cuál es su sexo y cómo se llamará. Estas y otras interrogantes te las responderemos en los siguientes párrafos.

Antes te compartimos la dicha que siente la integrante de RBD, grupo musical con el saldrá de gira por varios países. “Familia, estoy muy emocionada por tantas cosas tan lindas que están pasando, la verdad es que no tengo cómo expresarles todo lo que siente mi corazón en este momento, me siento muy feliz, muy afortunada, muy bendecida. Me ilusiona muchísimo todo lo que está por suceder, más que nada, naturalmente, la ilusión de nuestra bebé, de ser mamá y papá, de poder seguir formando esta familia”, escribió en una de sus historias de Instagram.

En entrevista con CARAS, la cantante reveló el sexo de su bebé (Foto: Maite Perroni / @shein_mex / Instagram)

¿QUÉ NOMBRE LE PONDRÁN MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR A SU BEBÉ?

En una entrevista exclusiva a la revista CARAS, Maité Perroni dio a conocer varios detalles de la llegada de su bebé. Algo que muchos se preguntan es cómo se llamará. “Tenemos algunos [nombres] pensados, pero vamos a esperar para ver cuál será el oficial”, precisó.

¿CUÁL ES EL SEXO DE SU BEBÉ?

Asimismo, reveló cuál será el sexo del bebé que espera junto a su esposo Andrés Tovar. ¡Dará a luz a una niña!, de la cual dijo será “muy amada, consentida, apapachada”.

¿CUÁNDO NACERÁ LA HIJA DE MAITE PERRONI?

La actriz y cantante mexicana, de 39 años, daría a luz en abril de este 2023. ¿Cómo se hizo los cálculos? Tomando en cuenta que ella se enteró de su embarazo cuando viajó en septiembre a Barcelona para probarse su vestido de novia, y en aquella ocasión ya tenía al menos dos semanas, todo haría suponer que su hija llegaría en el cuarto mes del año.

“Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio (...), pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo ‘Mai, creo que estás embarazada’ [Tras hacerse la prueba] fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda”, relató a CARAS.

Maite Perroni posa embarazada para Caras

¿MAITE PERRONI ESTABA PREPARADA PARA SER MADRE?

Maite Perroni le contó a la revista que quería convertirse en madre y formar una familia, aunque lo veía como algo que ocurriría más adelante porque estaba enfocada en sus proyectos profesionales y personales: “Nunca dije: ‘No quiero ser mamá’, pero sí lo veía lejano. Ahora, esto llega en el momento perfecto en el que me siento una mujer muy consciente de lo que estoy viviendo; sin embargo, aún así estoy descubriendo todo”.

¿CÓMO LLEVA SU EMBARAZO LA ACTRIZ?

Respecto a su embarazo, Perroni ha contado que no ha sentido muchos malestares, salvo tener bastante sueño; todo lo contrario, ocurre con Andrés Tovar, quien sí tuvo mareos, náuseas y antojos.

MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR ¿AGRANDARÁN MÁS SU FAMILIA?

Aunque los esposos están disfrutando de esta etapa, la protagonista de la serie de Netflix “Tríada” no descartó la posibilidad de agrandar más su familia, pues todo dependerá de lo que pueda ocurrir. Por ahora están disfrutando de la pronta llegada de su pequeña.