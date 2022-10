Después de un año de iniciar su relación y un mes de anunciar su compromiso, Maite Perroni y Andrés Tovar se casaron el 8 y 9 de octubre en una ceremonia religiosa y civil respectivamente. Para ambas fechas especiales, la actriz lució cuatro vestidos de novia que no solo deslumbraron a su esposo, sino a sus seguidores y los medios de comunicación.

La boda reunió diversas personalidades, entre ellos los ex RBD, y aunque estaba la mayoría, la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera se hizo notar. Si bien, el productor televisivo hizo que la protagonista de “Oscuro deseo” una su vida a la de él, antes que este personaje hubo otros hombres que conquistaron su corazón e incluso la llevaron a pensar en el matrimonio. Conoce de quiénes se trata.

GÜIDO LARIS

Con el exproductor de RBD, Maite Perroni se convirtió en una "novia fugitiva" (Foto: Güido Laris / Intagram)

Cuando era una veinteañera, Maite Perroni tuvo un romance con el exproductor y director musical de RBD Güido Laris, quien no dudo en proponerle matrimonio. Aunque reconoció que todo estaba listo para que le dé el sí, decidió “plantarlo” en la iglesia. ¿La razón? Se dio cuenta de que era muy joven para dar ese paso tan importante en su vida.

“A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa. Y dije: ‘No me caso’. O sea que ya a mí, eso se me quitó (…). No me casé y no me arrepiento ni un segundo. ¡Te lo juro! Estuvo perfecto”, señaló en una entrevista al canal de YouTube de Lourdes Stephen.

WILLIAM LEVY

El actor no le habría dado estabilidad a Maite Perroni para tener un romance (Foto: William Levy / Instagram)

Los rumores de un posible romance empezaron cuando Maite Perroni y William Levy grababan la telenovela “Cuidado con ángel” (2008-2009), justo cuando ella estaba soltera y él se había separado de la actriz Elizabeth Gutiérrez, en aquel entonces solo madre de su hijo Cristopher.

A pesar de que en varias oportunidades fueron captados demostrándose mucho amor, nunca dieron a conocer si habían iniciado una relación, pero fuentes cercanas aseguraron que se veían juntos a escondidas al menos cuatro meses. Su ruptura habría sido porque él no quería nada serio y al poco tiempo regresaba con su esposa, lo que conllevó a una fuerte discusión entre ambos.

CARLOS DE LA MOTA

Es otro de los hombres que conquistó a Maite Perroni (Foto: Carlos de la Mota / Instagram)

Se supo que el corazón de Maite Perroni se volvió a ilusionar y esta vez fue de Carlos de la Mota, con el que habría tenido un romance que no duró mucho tiempo.

De su amorío con el dominicano se desconoce bastante, más luego de que ella misma anunció que había vuelto a la soltería. Los motivos del fin de su relación son un misterio.

MANE DE LA PARRA

Con el actor, Maite Perroni tuvo un romance formal (Foto: Mane de la Parra / Instagram)

Maite Perroni tuvo una relación más formal con Mane de la Parra por casi dos años. Ellos empezaron en 2010 y terminaron en 2012. Debido a que su relación fue mediática y muy seguida, la también cantante tuvo que sacar un comunicado tras la ruptura.

“Mane de la Parra y yo nos despedimos con amor de la historia que hemos compartido, ahora cada quien seguirá su propio camino”, precisó la joven.

KOKO STAMBUK

La actriz y Koko Stambuk cuando aún eraan pareja (Foto: Maite Perroni / Instagram)

En 2013, Maite Perroni conoció al músico, productor y compositor chileno Koko Stambuk, encargado de producir su álbum “Eclipse de luna”. Un par de meses después de grabar el disco comenzaron a salir y el amor comenzó a surgir. Ellos expresaban su amor en las redes sociales, manteniendo un romance por más de ocho años.

“[Respecto al matrimonio dijo] Si un día decidimos hacerlo va a hacer porque queremos celebrar lo que ya tenemos y sino no es así, no me afecta en ningún sentido. Estoy super bien y me siento sólida con lo que hay”, mencionó en aquel momento. Ellos terminaron en 2021.