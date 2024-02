El rapero Oscar Vázquez, más conocido en el mundo de la música como Majestic, ha fallecido el pasado lunes19 de febrero, dejando a todos con una enorme tristeza, en especial en sus familiares cercanos y amigos que fueron testigo de lo ocurrido.

La juventud del artista —22 años— hace que muchos se pregunten qué sucedió con él y cuáles fueron las causas de su fallecimiento, ya que no tenía una avanzada edad ni una enfermedad conocida.

Es por ello que ahora vamos a ahondar al respecto y daremos a conocer la información que las autoridades manifestaron al notificar el temprano fallecimiento de este muchacho.

¿DE QUÉ MURIÓ MAJESTIC?

El día 19 de febrero de 2024, Majestic se encontraba en una playa de Huatulco, Oaxaca junto con otros cuatro amigos más, hasta que la tragedia se apoderó del lugar.

De acuerdo con lo que varios medios locales han informado, el artista ingresó al mar, pero el fuerte oleaje lo jaló hasta adentro. Si bien sus amigos intentaron ayudarlo, esto no ocurrió.

Cuando el equipo de bomberos llegó hasta el lugar de los hechos, no se pudo hacer más por él y solo se notificó que el cuerpo del rapero ya no tenía signos vitales.

¿QUIÉN FUE MAJESTIC?

Oscar Vázquez, como lo mencionamos, fue un rapero mexicano. Tan solo tenía 22 años de edad cuando falleció y un gran futuro por delante en el rap nacional e internacional.

Uno de sus más grandes reconocimientos a su talento fue en el 2023, cuando quedó en el segundo lugar de la batalla nacional de freestyle Red Bull México 2023.

Su talento fue tanto que ya había conseguido una buena cantidad de fanáticos en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, ya tenía más de 17 mil seguidores.

Majestic tenía solo 22 años cuando falleció ahogado en el mar de Oaxaca (Foto: Majestic / Instagram)

EL ÚLTIMO MENSAJE DE MAJESTIC EN REDES SOCIALES

Como es habitual cuando muere algún famoso, se recurre a sus redes sociales para ver sus últimas publicaciones o mensajes. En Instagram, lo último que compartió fue un imagen de un evento en el que iba a demostrar su talento en abril de este año, así que ello no tendría mucha importancia.

Para conocer sus últimas palabras en sí en esta red social, hay que retroceder hasta la anterior publicación que fue una serie de fotos que compartió a mediados de diciembre de 2023.

Allí, paradójicamente, hizo una evaluación de lo buena que había sido su vida hasta ese momento y le envió un mensaje a su “yo” del futuro.

“Ya tiene mucho que no publico nada y creo que la vida ha sido buena en estos meses como para no dejarle un pequeño recordatorio al ‘Maje’ del futuro. La penúltima foto es mi favorita (la cuarta es inédita, porque es de un tiro que no pasó jajajaja)”, indicó.