Maluma es uno de los cantantes más famoso de Colombia y desde hace varios años ha sido objeto de burla debido a que tiene comportamientos y rasgos que se consideran ‘femeninos’, así que muchos de sus seguidores y detractores aseguran que sería gay. Ahora han vuelto a poner en tela de juicio que al artista le gusten las mujeres y él ha respondido de tal manera que está generando cierta polémica.

El intérprete de 26 años acaba de terminar una relación de dos años con Natalia Barulich y esto ha hecho que muchos crean que su teoría del noviazgo con la modelo solo ha sido parte de una estrategia para tapar su verdadera sexualidad del cantante.

Maluma nunca ha hablado al respecto, al parecer se ha cansado de quedarse calladito y ha decidido hablar. Y claro, el tema es algo delicado según cómo se toque, y la respuesta que el cantante ha dado en redes sociales no ha gustado a muchos.

¿QUÉ HA DICHO MALUMA QUE HA ENFURECIDO A SUS FANS?

Se ha vuelto viral un video de Maluma en donde por fin contestó a todos los que les preguntan si es gay. No obstante, la forma en la que el cantante lo hizo, dejó reflejado su machismo y esto ha enfurecido a todos sus fans.

El cantante realizó un Instagram Live en donde respondió diversas preguntas que sus seguidores le hicieron y entre ellas, si era gay.

“La gente es muy estúpida, ¿no? Ya... O sea, ¿cómo, por qué dicen que soy gay? Si fuera gay, ya lo hubiera dicho”, comienza diciendo en un vídeo publicado en los Stories de su Instagram que ya ha sido capturado y viralizado en el resto de redes.

“El que dijo que yo soy gay, que me preste a la novia un momentico para ver qué tan gay... ¡Ay hombre, lo que me hacen reír!”, sentenciaba en su publicación. Y claro, los comentarios no se hicieron esperar.

Maluma respondió por primera vez a todos los comentarios que dicen que es Gay:



“El que dijo que soy gay, que me preste a su novia para ver qué tan gay soy". pic.twitter.com/Y5Q57FqEZn — José Pérez (@iamperezjose) February 13, 2020

Con este mensaje, Maluma no ha hecho más que ganarse enemigos que, con estas palabras, se reafirman en su opinión de que el colombiano sí es gay.

