Los días más esperados por los swifties mexicanos al fin llegaron, por lo que miles de fanáticos pudieron disfrutar y deleitarse con los temas de Taylor Swift. Si bien, muchos pugnaban por conseguir entradas a uno de los cuatro conciertos de la gira de “The Eras Tour” en el país azteca, sólo algunos fueron los afortunados; sin embargo, gran desazón generó ver a Mar de Regil abandonar el Foro Sol en media presentación.

La actitud de la hija de la reconocida actriz Bárbara de Regil fue duramente criticada en las redes sociales, a pesar de que ella dio su poderosa razón. En los siguientes párrafos te contamos por qué lo hizo.

Al igual que su madre Bárbara de Regil, a ella no le interesa las críticas (Foto: Mar de Regil / Instagram)

MAR DE REGIL SE FUE DEL CONCIERTO DE TAYLOR SWIFT

La joven diseñadora pudo asistir al primer concierto que ofreció la cantautora estadounidense, el jueves 24 de agosto de 2023. Para estar presente en el tan esperado evento, ella preparó su outfit que mostró en su cuenta de Instagram.

Este consistía en unas botas texanas blancas, un body blanco con escotes en la parte delantera, un short jean ancho, unos guantes de nylon transparente color negro, una chaqueta negra a la cintura, unas gafas azules y un bolso.

Ella fue una de las más de 58 mil personas que se dieron cita para ver a Taylor Swift; sin embargo, en un video que ella misma grabó se despide del evento, que aún no había acabado, lo que generó el rechazo de quienes no pudieron conseguir un boleto.

El outfit de la joven con el que asistió al concierto de Taylor Swift (Foto: Mar de Regil / Instagram)

¿POR QUÉ MAR DE REGIL SE FUE DEL CONCIERTO DE TAYLOR SWIFT?

La muchacha grabó un video que compartió en sus redes sociales explicando por qué se retiró del concierto de la intérprete de “All Too Well”. Sus palabras enfurecieron a la gente que no dudó en lanzar calificativos contra ella.

Mar de Regil dijo que tuvo que salir del concierto porque le dolía la cabeza. “Bueno gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final; no sé si sea la colita de caballo, pero me duele la cabeza, entonces soy una señora y ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro”, manifestó.

No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto #MexicoTSTheErasTour :( pic.twitter.com/a2pPJnNUdW — val (@valiaep) August 25, 2023

LOS CUESTIONAMIENTOS EN REDES SOCIALES

Tras lo señalado en el clip que subió, la hija de Bárbara de Regil se convirtió en el centro de las críticas por todo el mundo.

“No puedo creer a Mar De Regil, yéndose del Eras Tour de Taylor Swift dos horas antes de que acabara; y mientras tanto, millones de swifties sin boleto”, “¿Qué es esa payasada de salirse a medio concierto por un dolor de cabeza? ¿Qué manera de desaprovechar la oportunidad que miles de morritas no pudieron tener?”, “Desperdiciaste un boleto de Taylor”, “Por culpa de gente como tú muchos nos quedamos sin boleto”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.