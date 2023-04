Además de su talento como actriz, que le permitió protagonizar “Cabo” en su primera aparición en una telenovela de TelevisaUnivision, la actriz mexicana Bárbara de Regil ha sabido destacar por sus declaraciones y actitudes polémicas, las cuales han dividido al público y seguidores en redes sociales.

Como se recuerda, a finales del 2022, la actriz se unió a Danilo Carrera, Diego Azmurrutia y otras figuras para encabezar la nueva versión de “Sortilegio” y “Tú o nadie”, esta vez bajo la dirección y producción de José Alberto “El Güero” Castro.

Pese a que en la producción entabló una gran relación con María Chacón, con quien protagonizó una curiosa pelea, también se vio envuelta en una presunta discusión con Eva Cedeño, aunque la celeb de México le restó importancia, asegurando que son “personas distintas”.

Bárbara de Regil y Matías Novoa son los protagonistas de "Cabo" (Foto: TelevisaUnivision)

LA EXPERIENCIA DE BÁRBARA DE REGIL CON SU PADRE

El estilo crudo de la actriz salió a relucir una vez más cuando esta se presentó en el podcast El rincón de los errores, que conducen Marimar Vega y el psicólogo Efrén Martínez, en el que Bárbara reveló varios aspectos de su vida personal.

Todo inició cuando el terapeuta le recordó a la mexicana cuando aseguró que pasó por momentos complicados. “Dices que la vida te trató con mayúsculas, muy mal”, cuestionó Efrén.

Ante esto, De Regil destacó que no guarda los mejores recuerdos de la convivencia con su padre y las discusiones con su madre.

“Cuando tenía entre 8 y 11 años mi mamá era de mano dura, que no está mal, es mi mejor amiga hoy en día, la amo, pero me fui a vivir con mi papá a Acapulco, y fue de los peores errores que he cometido en mi vida, o no, porque gracias a eso soy quien soy”, recordó.

Aunque buscaba un poco más de tranquilidad con su padre, esto no ocurriría, pues este “no estaba nunca, estaba haciendo su vida de fiesta”, mientras ella era una joven de 12 años.

La ausencia de sus padres terminó por afectar a Bárbara, pues, según indicó, cometió varios errores que la afectaron en su salud física y emocional.

“Me pasó de todo lo que le puede pasar a una niña que anda sola en la calle: me trataron de hacer cosas, me hicieron cosas, me cortaba, me dio anemia, me embaracé, empecé a andar con chavo que me llevaba 10 años; yo tenía 15 años, me daba la vuelta, era DJ, todo mal”, explicó.

Sin el apoyo de su padre y con su estado de gestación, la actriz decidió volver y buscar un trabajo para sobrevivir y costear los gastos de su embarazo.

“Embarazada y con anemia me regresé a México. Mi papá me dejó de apoyar, fui mesera para tener dinero para mi hija, mi embarazo fue de alto riesgo, mi abuelita que me apoyó siempre se fue al cielo”, recordó.

Sumado a esto, a la madre de la actriz se le diagnosticó cáncer, por lo que su embarazo complicado llegó a tener un mayor nivel de dificultad.

“O sea, todo como que no se daba, entonces siento que, por una parte, me volví… Soy superfuerte, y por otra soy sumamente sensible a todo”, reflexionó.

La actriz tuvo a su hija Mar antes de los 18 años (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

EL NACIMIENTO DE SU HIJA

Su juventud complicada contrasta con la de su hija, algo que la actriz reconoció y se mostró feliz de que esta no repitirá.

“Digo: ‘A su edad estaba trabajando de mesera, doblaba turno para poder tener dinero’. Mi vida era otra y pienso qué afortunada es Mar, y ella no lo sabe. Yo andaba en taxi, en camión, mi mamá iba por mí, en casa había problemas, mi mamá empezó a tener problemas con el alcohol”, añadió.

La experiencia cambió a la actriz, que debido al momento que vivió terminó por madurar y hacerse responsable de la pequeña.

“Ahora que me siento una mujer madura, pienso mucho cuando me quise quitar la vida, en ese momento que estaba en la esquina de la casa de mi papá, que es como un barranco, y yo realmente no me quería quitar la vida, pero quería tener un dolor más fuerte de lo que había alrededor, algo más duro para olvidar lo otro”, confesó.