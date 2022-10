Hace unas semanas, TelevisaUnivision anunció que alista el estreno de “Cabo”, la nueva telenovela que será emitida por “Las Estrellas” y que tendrá a Bárbara de Regil y Matías Novoa en los papeles estelares.

La producción estará a cargo de José Alberto “El Güero” Castro y es una nueva versión de producciones como “Tú o nadie” (1985), “Acapulco, cuerpo y alma” (1995) y la más reciente, “Sortilegio” (2009), protagonizada por Jacky Bracamontes y William Levy.

Si bien ya se conocen varios detalles de “Cabo”, el reparto de actores para la telenovela de TelevisaUnision ha sido confirmada recientemente.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “CABO”?

Bárbara de Regil es Sofía Chávez

Luego de su paso por TVAzteca, la polémica actriz de 35 años vuelve a TelevisaUnivision para interpretar a Sofía Chávez, una mujer que se casa con Eduardo (Diego Amozurrutia), pero una serie de sucesos terminará por unirla con Alejandro (Matías Novoa).

“A pesar de haber sido engañada, nunca dejaré de creer en el amor. Voy a pelear por el amor que tengo por Alejandro. Una mujer que podría parecer común, pero cuando tengo que defender a mi familia y al amor de mi familia no le temo a nada”, se lee en la descripción de personaje.

Bárbara de Regil es Sofía Chávez (Foto: barbaraderegil / Instagram)

Matías Novoa es Alejandro Noriega

El actor de 42 años interpreta a una persona exitosa, con mucha suerte en los negocios, pero no en el amor, y que se verá atraído por la esposa de su medio hermano.

“Soy Alejandro Noriega y cuando creí tenerlo todo me di cuenta de que me faltaba el amor y entonces llegó Sofía. Nunca me imaginé que mi éxito pudiera despertar la envidia de mi propio hermano”, se lee en la descripción de personaje.

Matías Novoa es Alejandro Noriega (Foto: Matías Novoa / Instagram)

Eva Cedeño es Isabela Escalante

La actriz de 32 años interpreta a una mujer bella y exitosa, directora de una prestigiosa cadena de hoteles y enamorada de Alejandro Noriega. Sin embargo, cuando este se muestra interesado en Sofía, Eva descargará su furia en la protagonista.

“Soy Isabela Escalante y no solo soy una cara bonita. También soy capaz de lo peor cuando quieren quitarme lo mío. Tengo muy claro que solo hay un hombre en mi vida Alejandro Noriega. Sofía no va a cambiar eso. A mí nadie me quita lo que me pertenece a menos que quiera conocer mi venganza”, se lee en la descripción de personaje.

Eva Cedeño es Isabela Escalante (Foto: Eva Cedeño / Instagram)

Diego Amozurrutia es Eduardo Noriega

El actor de 32 años interpreta al hermano de Alejandro, quien siente que ha vivido siempre a la sombra de este, por lo que tramará un plan para acabar con él y quedarse con el amor de Sofía.

“Merezco más de lo que tengo y lo tomaré al precio que sea. No pienso dejar que la mujer de mi vida tenga nada que ver con mi hermano, primero lo mato”, se lee en la descripción de personaje.

Diego Amozurrutia es Eduardo Noriega (Foto: Diego Amozurrutia / Instagram)

Rebecca Jones es Lucía de Noriega

Es la madre de Alejandro y Eduardo, una mujer que buscará la manera de evitar que ambos entren en conflicto. Pese a sus esfuerzos, esto no ocurrirá, por lo que descargará su ira con Sofía, a quien culpa de la disputa.

“Soy Lucía y no permitiré que una mujer como Sofía destruya mi familia. Viuda de Noriega y tengo la obligación de cuidar a mis hijos y a nuestra compañía. Nadie se va a meter con mi familia. Nada me haría más feliz que ver a mis hijos unidos como siempre lo he soñado. No voy a permitir que mi hijo pierda la cabeza por amor”, se lee en la descripción de personaje.

Rebecca Jones es Lucía de Noriega (Foto: Rebecca Jones/Instagram)

Sofía Rivera Torres es Karen

Es la hermana de Isabella y se enamora de Eduardo, por lo que está relacionada con los villanos de la historia.

“Soy Karen Escalante y mi mayor sueño es sacar adelante el hotel Bella que mi familia ha construido. Siempre me ha gustado Eduardo y a pesar de lo que digan de él, yo sería feliz si algún día se fijara en mí. Me duele muchísimo ver a mi hermana sufrir tanto por Alejandro. Siempre he puesto mis sueños por delante, porque hago hasta lo imposible por alcanzarlos”, se lee en la descripción de personaje.

Mar Contreras es Vanessa Noriega

Es la hermana de Alejandro y una de las principales rivales de Sofía, pues no quiere que esta se una a su familia.

“Soy Vanessa Noriega, la dueña del corporativo Alba y no voy a permitir que la debilidad de mi hermano lo ponga en peligro. Pensé estar enamorada hasta que llegó alguien a revolver mi mundo perfecto. Me voy a encargar de demostrar que Sofía no tiene la altura para pertenecer a esta familia y no entiendo por qué tuvo que llegar tan tarde el amor verdadero si yo era feliz con el que tenía”, se lee en la descripción de personaje.

Mar Contreras es Vanessa Noriega (Foto: Mar Contreras / Instagram)