El mundo de la actuación suele ser una atmósfera de competencia y desafíos para diversas figuras públicas, y si eres una actriz de la talla de Bárbara de Regil o Eva Cedeño, mucho más. Resulta que ambas histrionisas habrían tenido un peculiar incidente durante las grabaciones de la novela “Cabo”, producida por TelevisaUnivisión.

Aunque les cueste aceptarlo, durante las grabaciones de melodramas o teleseries suele haber un choque de egos, ya sea por falta de empatía, escenas con desgaste físico o una notable ausencia de química entre las estrellas del reparto actoral. Esto último pareció suceder en más de una ocasión entre Bárbara de Regil y Eva Cedeño, protagonista y antagonista del melodrama “Cabo”.

De Regil no dudó en hablar sobre su relación con Eva Cedeña ante los medios en México (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

De hecho, fue la propia Bárbara quién reconoció ante los medios que no logró tener química con Cedeño durante las grabaciones de la citada novela, aunque evitó hablar de más de colega durante su estadía en México.

¿BÁRBARA DE REGIL NO ES AMIGA DE EVA CEDEÑO?

Sobre los rumores de una eventual pelea con Cedeño, la actriz de 35 años empezó señalando que no es de las personas que fomenta la pelea con los demás bajo ninguna forma.

“No te voy a ser honesta porque no voy a ser honesta en cámaras porque no me gusta ventilar y no me gusta hablar mal de nadie y ustedes lo saben. Nunca me gusta opinar de nadie ni hablar mal de nadie”, sostuvo.

Sin embargo, de Regil profundizó aún más al señalar que no puede llevarse bien con todo el mundo, pese a que intentado hacerlo con más de una colega del mundo de la actuación.

“Yo creo que a veces no te llevas bien con personas porque no son iguales y eso no está mal, no puedes llegar y llevarte bien con todos. Tal vez al principio lo intentas y luego ves que no es tu tipo de persona o que tú no eres su tipo de persona y te alejas”, alegó.

En ese instante, la histrionisa mencionó a Cedeño e indicó que es una buena persona, pero que su relación amical con ella no iba a prosperar porque “somos distintas” .

Cedeño, de 33 años, fue la antagonista de "Cabo" (Foto: Eva Cedeño / Instagram)

“Yo no hago cosas y ella no hace cosas que yo hago”, agregó Bárbara, marcando el camino distinto por el que ambas actrices transitan dentro del panorama actoral.

LA RELACIÓN ENTRE DE REGIL Y CEDEÑO

La estelar de “Rosario Tijeras” quiso profundizar en el tema vía redes sociales y dejó en claro una cosa: no existe una rivalidad con Cedeño.

“No hay rivalidad, todos somos diferentes y no tienes por qué caer bien o ser amiga de todos. No somos moneda de oro y eso no te hace rival, te hace humano. Amo ser yo y no fingir para que me quieran”, puntualizó diciendo la actriz.

La actriz de 37 años usó sus redes sociales para profundizar en la relación con Eva Cedeño (Foto: Eva de Regil / Instagram)

“Yo soy mi única rival, yo compito solo conmigo. No hablo mal de nadie, no me gusta. Pero, ¿por qué no hablo públicamente mal de nadie? Todos tenemos historias, ideas y heridas diferentes. Y no tengo derecho de opinar y poner un juicio en la cabeza de muchas personas sobre una persona porque además esa opinión nace de mis vivencias y mis creencias”, finalizó la hija de Guillermo Alejandro de Regil Camet y Gabriela Alfaro.