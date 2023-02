Para nadie es un secreto que Bárbara de Regil es una de las actrices más polémicas de México, aunque también de las más talentosas, por lo que recibió la oportunidad de protagonizar “Cabo”, la nueva telenovela de TelevisaUnivision para el 2023.

Acompañada de actores como Danilo Carrera y Diego Azmurrutia, la celeb de México se perfila como una de las actrices del año gracias al melodrama producido por José Alberto “El Güero” Castro y que cuenta la historia de Sofía Chávez, una mujer que pese a estar casada con un hombre que la amenaza, termina encontrando el amor en su hermano.

En la actualidad, la producción, que ya se emite en Las Estrellas y reemplazará a “La madrastra” en Univision, se encuentra en grabaciones, donde una impactante escena ha llamado la atención de los seguidores de la telenovela.

La actriz interpreta a Sofía, la protagonista de "Cabo" (Foto: Bárbara de Regil / Instagram)

LA PELEA DE BÁRBARA DE REGIL Y MARÍA CHACÓN

En la primera vez que María Chacón y Bárbara de Regil trabajan juntos, a las actrices les tocó estar del lado distinto. Si bien ambas han demostrado llevarse muy bien, en los últimos días los rumores de una discusión han ido aumentando.

Debido a esto, la mexicana respondió en sus redes sociales que no existe una pelea con su compañera. “Obviamente, no es verdad”, indicó la prima de Marco Antonio Regil.

De acuerdo con la actriz, la doble cachetada de la que fue acusada se debe a una escena y no a una discusión real.

“No se la di, fue ‘truqueada’ (falsa)”, explicó la actriz de 35 años, quien además mostró su molestia con este tipo de comentarios, los cuales considera amarillistas y malintencionados.

“Mucha gente la ve y la cree. Y luego me conocen y me dicen ‘ay, pensé que eras bien mala onda”, agregó la artista, que además recomendó al público que “no crean todo lo que vean”.

La actriz mexicana interpreta a Rebeca Chávez Pérez en "Cabo" (Foto: María Chacón / Instagram)

LA PELEA DE BÁRBARA DE REGIL Y EVA CEDEÑO

Aunque la pelea con Chacón solo se limita a las cámaras, sí hay una compañera con la que Bárbara de Regil ha discutido y es Eva Cedeño, una de las antagonistas de la historia.

“Yo creo que a veces no te llevas bien con (las) personas porque no son iguales y eso no está mal, no puedes llegar y llevarte bien con todos. Tal vez al principio lo intentas y luego ves que no es tu tipo de persona o que tú no eres su tipo de persona y te alejas”, indicó la actriz, aunque sin indicar la magnitud de la discusión o si esta pasó a mayores, como se mencionan en los rumores.