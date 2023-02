Tras su lujosa boda celebrada en Miami, Marc Anthony y Nadia Ferreira no han dejado de aparecer en los principales medios de farándula a nivel internacional. Si bien los rumores sobre el pasado de ambos no logró afectar la relación, existe un deseo en particular que el salsero ya no podrá cumplir por “culpa” de la paraguaya.

No hay duda alguna de que la reciente boda entre Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira ha dejado más de un titular en los principales medios del planeta. No solo porque se trata de la cuarta boda del intérprete de “Flor Pálida”, sino también por la diferencia de edad que existe entre los flamantes esposos.

Sin embargo, tanto Marc como Nadia han sabido lidiar con ese pequeño detalle dentro de su vida amorosa. De hecho, la mediterránea publicó en redes sociales hace poco su más reciente acontecimiento: será mamá junto al puertorriqueño.

Incluso, eligieron el Día de San Valentín para anunciar tal noticia ante sus millones de seguidores. “El mejor regalo de San Valentín de todos los tiempos!!! Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas” , publicó la reina de belleza en su feed de Instagram.

La modelo paraguaya será madre por primera vez (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Eso sí, esta buena noticia frustró uno de los deseos del exponente musical de 54 años. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

¿POR QUÉ MARC ANTHONY YA NO QUERÍA TENER HIJOS?

Mientras los nuevos esposos esperan con muchas ansias la llegada de su primer hijo juntos, un clip viral que tiene como protagonista al salsero comenzó a tener mucha repercusión en las redes sociales.

Resulta que hace años, el exesposo de Dayanara Torres reveló en el programa “El Gordo y la Flaca” su opinión sobre ser padre una vez más y señaló que no deseaba tener más hijos debido a que no suele pasar mucho tiempo con sus hijos.

El cantante puertorriqueño se ha casado en cuatro oportunidades (Foto: Marc Anthony / Instagram)

“No sé. ¿A esta edad? Ya voy a cumplir 48 años, como uno luce y como uno se siente son dos cosas muy diferentes. Salir de gira con un niño de seis meses no es igual que no salir con uno. Lo único que me ha molestado es el sacrificio que han tenido que hacer mis hijos. Ahorita ya están entendiendo, pero no cambia el hecho de que papi no pudo estar”, dijo tajantemente Marc Anthony hace 7 años.

Sea como fuere, nadie puede poner en tela de juicio que un hijo es una bendición, ¿O no crees lo mismo, Marc?

¿QUIÉNES FUERON LOS INVITADOS A LA BODA DE MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA?

Un evento de tal magnitud tenía la obligación de tener invitados tan famosos como el boricua. Solo para darnos una idea previa: los padrinos de la boda fueron los reconocidísimos David Beckham y Carlos Slim, el hombre más rico de todo México y uno de los magnates más acaudalados del planeta.

¿Quieres saber más de la unión del momento? Pues, solo entra AQUÍ.