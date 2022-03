Marcelo Dos Santos es un actor argentino que está triunfando en Colombia gracias a su participación en exitosas producciones como “Café con aroma de mujer”, donde interpretó a Eduardo Sanclemente, y en “La reina del flow”, donde dio vida al villano Mike Rivera.

El intérprete argentino llegó a Colombia hace 28 años y desde entonces viene trabajando arduamente en varias series y telenovelas. Es así como Marcelo Dos Santos se ha ganado un lugar dentro del mundo de la actuación de ese país y ahora goza de mucha popularidad.

Dos Santos debutó en la televisión como actor en “La cuñada” y después fue conductor en el programa “Feliz domingo” hasta que, casi una década después, decidió emigrar a Venezuela, donde participó en varias telenovelas. Debido a la situación política de ese pais, emigró a Colombia, lugar donde ha podido desarrollar su carrera artística.

Marcelo Dos Santos ha participado en exitosas producciones colombianas como “Café con aroma de mujer” y “La reina del flow” (Foto: Caracol TV)

MARCELO DOS SANTOS, EL ACTOR ARGENTINO QUE FUE ADOPTADO POR COLOMBIA

Originario de Buenos Aires, Argentina, Marcelo Dos Santos debutó en la televisión como actor “La cuñada” y después saltó a la fama como conductor en el programa “Feliz domingo” en la década de los ochenta.

En 1992 decidió emigrar a Venezuela, donde participó en varias telenovelas. Aunque su carrera profesional marchaba bien, la coyuntura política hizo que su estancia en ese país no durase mucho tiempo. Finalmente, Marcelo emprendió vuelo a Colombia, donde vive desde hace 28 años y brilla por su trabajo en varias exitosas producciones.

“Argentina está en mi corazón”, dijo Marcelo Dos Santos en El Espectador en CNN Radio, donde contó qué es lo que más extraña de su país de origen: “Los amigos, las charlas y otras tantas cosas”.

Durante la charla, Dos Santos contó que estuvo en Argentina en noviembre del año pasado hasta diciembre para grabar una segunda parte de una serie. “Fue un encuentro con Buenos Aires después de cinco años. Fue muy bello todo”.

En la entrevista con CNN Radio, Marcelo Dos Santos habló sobre su vida en Colombia y cómo la gente ya lo reconoce por las calles gracias a los personajes que ha interpretado en exitosas producciones como “Café con aroma de mujer” y la segunda temporada de “La reina del flow”.

“En Colombia hace mucho que estoy y la gente ya reconoce mi perfil y el trabajo. En las grandes plataformas, estaba con la novela La Niña, basada en una historia real, y con estos productos colombianos (La reina del flow y Café con aroma de mujer) que son muy buenos”, comentó.

“Todo esto que sucede es más fuerte porque con las redes te escriben desde cualquier lado. Esa difusión que de esta manera nueva del streaming… cuando no hubo trabajo también lo agradecí”, aclaró y dijo que “hay abundancia de difusión, reconocimiento y lo agradezco”.

Sobre su llegada a Colombia, hace 28 años, Dos Santos recordó que lo recibieron muy bien y que hubo una temporada en la que estuvo sin trabajo, pero que luego se le abrieron varias oportunidades.

“En Colombia me recibieron muy bien. Tuve momentos de no trabajar: desde el 2015 al 2019 no trabajé y fue donde los ahorros fueron útiles… había estado sin trabajar tres años y aprendí un montón de cosas”, afirmó.

Dos Santos agregó que: “el actor está para hacer los personajes que le da la comprensión, pero hacer un argentino en tierra extranjera tiene que ver con la imagen del argentino en el exterior. Y la otra cuestión es todos los argentinos que no te ven hace muchos años y se preguntan qué argentino está haciendo este… fue como estar contra la espada y la pared”.