“Café con aroma de mujer” es la telenovela del momento. La producción colombiana es una de las más sintonizadas de la gigante de streaming, gracias a su cautivadora historia y su destacado elenco de actores. Uno de los artistas que tiene un importante rol es el argentino Marcelo Dos Santos, quien da vida a Eduardo Sanclemente.

En la ficción, Dos Santos es un codicioso empresario que queda en la quiebra y es capaz de todo con el fin de mantener un alto estatus social. Sus niveles de desesperación harán que atormente a su hija, interpretada por Carmen Villalobos, quien bajo su influencia cometerá una serie de crímenes.

Pero esta no es la primera vez que Marcelo participa en una exitosa producción colombiana. Anteriormente, fue parte de “La reina del flow”, donde también caracterizó a un villano: Mike Rivera. Este personaje es un productor musical que compite con la empresa de la protagonista, Yeimy Montoya.

Marcelo Dos Santos como Mike Rivera en "La reina del flow" (Foto: Caracol TV)

¿QUIÉN ES MARCELO DOS SANTOS?

Marcelo tiene 58 años y es originario de Buenos Aires, Argentina. En los ochenta, debutó en la televisión como actor (“La cuñada”) y después como conductor (“Feliz domingo”), hasta que casi una década después, y motivado por sus colegas, decidió emigrar a Venezuela, donde participó en varias novelas.

“Sentí que era mejor trabajar en un proyecto donde te vieran en varios países, que el trabajo sea más globalizado. Había estado trabajando en producciones con actores venezolanos aquí en Argentina y me decían que allá el trabajo era mejor pago. Así que les di mi reel para que lo lleven. La primera vez no aconteció nada y la segunda vez me llamaron. Así que me fui para Venezuela y protagonicé una novela muy exitosa. Y no volví más a la Argentina. En Venezuela estuve tres años”, contó el bonaerense a Clarín.

SU NUEVA VIDA EN COLOMBIA

Aunque su carrera profesional marchaba bien en Venezuela, la coyuntura política hizo que su estancia en ese país no durase mucho tiempo. Finalmente, Marcelo emprendió vuelo a Colombia, donde vive desde hace 28 años.

“Estaba (Hugo) Chávez y ya sabemos cómo es la historia militar, y sentí que tenía que irme. Tenía un auto para vender y fui a llevarlo al mecánico. Mientras, me crucé a tomar un café y me encontré con una escritora para la cual ya había trabajado”, expresó el actor, quien también añadió que fue ella la que propuso hacer un casting en Colombia: era 1994 y desde ese año que vive allí, en donde siempre trabajó en los medios: “Al principio hice la conducción de programas de contenido humano como terapias alternativas, misterios de la fe, historias de superación. También fui productor de una sala teatral”.

¿QUIÉN ES LA ESPOSA DE MARCELO DOS SANTOS?

En los años 90, Dos Santos conoció a la modelo y actriz colombiana Aura Cristina Geithner, de quien se enamoró perdidamente. En 1998 se casó con ella y en el 2000 tuvo a su único hijo, Demian. La pareja atravesó una dramática separación que terminó por distanciar al padre de su pequeño, Aura se mudó a México con Demian y tuvieron que pasar varios años para que el ahora joven se mudará a Bogotá con su progenitor.