La presencia de Raúl Quintero fue muy importante en la vida de María Celeste Arrarás, pues fue su compañero sentimental a lo largo de más de 10 años de relación. Y, aunque su romance tuvo algunos altibajos, lo cierto es que lograron consolidarse como una pareja estable con el paso del tiempo. Pero, ¿sabes cómo nació su historia de amor? Pues, en las siguientes líneas, te invito a hacer un repaso por algunos de los momentos claves de su noviazgo.

Vale precisar que el deceso de Raúl Quintero fue confirmado el pasado 2 de mayo del 2024 por la propia María Celeste, a través de su cuenta de Instagram.

“Con profunda tristeza comparto la repentina muerte de mi pareja, Raúl, quien falleció de un infarto fulminante mientras se ejercitaba”, escribió.

“Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto…se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”, agregó.

¿CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE MARÍA CELESTE ARRARÁS Y RAÚL QUINTERO?

Esta historia nació en el 2004, tiempo después de que la conductora se separara de Manny Arvesu, el padre de sus tres hijos.

Resulta que Arrarás se dio una nueva oportunidad en el amor al lado de Quintero y, aunque todo parecía color de rosas, la situación cambió cuando ella lo denunció por presunta violencia doméstica en junio del 2010.

Según medios como Las Top News, el reporte policial de aquel entonces señalaba que Raúl Quintero habría “agarrado por el cabello” y “lanzado al suelo” a su pareja... causando gran asombro entre los seguidores de la presentadora.

LA SEPARACIÓN DE MARÍA CELESTE ARRARÁS Y RAÚL QUINTERO

Tras la denuncia, Raúl fue arrestado por la presunta agresión. No obstante, María Celeste se pronunció en “Al Rojo Vivo”, donde aseguró que los datos del reporte no eran del todo precisos.

“Se trata de un tema penoso… Fue un incidente aislado, pero yo tengo cero tolerancia y por eso lo denuncié”, explicó la puertorriqueña.

En su momento, Quintero también se defendió y emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones en su contra.

“Ella no tiene una marca en su cuerpo, el reporte está alterado también con relación a la droga, he sido deportista toda mi vida. Mary y yo tuvimos una discusión, yo estaba bastante exaltado, me imagino que esto se va a resolver de manera positiva en la corte”, señaló.

Así, se especula que esta grave situación habría hecho que ambos decidieran ponerle fin a su romance.

MARÍA CELESTE ARRARÁS Y RAÚL QUINTERO SE DIERON OTRA OPORTUNIDAD

Eventualmente, María Celeste Arrarás y Raúl Quintero se dieron una segunda oportunidad. De esta manera, trabajaron para construir una gran familia al lado de los tres hijos de la conductora.

La pareja estaba en esta fase de la relación cuando un infarto fulminante acabó con el hombre, dejando un gran vacío entre todos los integrantes de su hogar.

Por si fuera poco, la periodista Mandy Fridmann contó que María Celeste recibió la terrible noticia cuando aterrizaba su avión en Madrid... por lo que fue un golpe durísimo para ella.

María Celeste Arrarás no pudo estar con Raúl Quintero al momento de su muerte, pues se encontraba de viaje en Madrid (Foto: María Celeste Arrarás / Instagram)

