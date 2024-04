Si el nombre Owen Teague todavía no se te hace muy conocido, debes saber que es el actor que proporciona la voz y la captura de movimiento de Noa, el personaje principal en “El planeta de los simios: Nuevo reino” (en inglés: “Kingdom of the Planet of the Apes”), la película que nos traslada 300 años después de los eventos de “War for the Planet of the Apes” (2017). Así, es probable que los fans de la franquicia quieran averiguar más sobre el protagonista del esperado largometraje. Por ello, en las siguientes líneas, te presento los principales datos de su biografía y carrera. ¡Presta atención!

Vale precisar que “El planeta de los simios: Nuevo reino” se estrena en los cines de Latinoamérica el 9 de mayo del 2024. En España y Estados Unidos, por su parte, llega a la cartelera el 10 de mayo del mismo año.

A lo largo de 145 minutos de metraje, el filme nos acerca a la historia del líder simio Proximus Caesar, quien pervierte las enseñanzas del recordado César para esclavizar a otros clanes.

Entonces, Noa, un chimpancé común, se embarca en un viaje desgarrador junto a una chica humana llamada Mae para determinar el futuro de los simios y los humanos por igual.

Antes de continuar, mira el tráiler de “War for the Planet of the Apes”:

1. ¿QUIÉN ES OWEN TEAGUE?

Owen Teague es un actor estadounidense que saltó a la fama por su papel como Nolan Rayburn en la serie “Bloodline”. Eventualmente, fue reconocido por su trabajo en proyectos como “It” (2017), “I See You” (2019), “To Leslie” (2022), “Reptile” (2023) y el episodio ‘Arkangel’ de “Black Mirror”.

2. FICHA DE DATOS DE OWEN TEAGUE

Nombre completo: Owen William Teague

3. SUS INICIOS EN LA ACTUACIÓN

Los padres de Owen eran músicos, por lo que lo alentaron a tocar violín hasta los 15 años. Cabe resaltar que él se interesó en la interpretación desde los 4 años, cuando comenzó a actuar en el teatro comunitario. Así, fue miembro del Movie Makers Club de su escuela primaria y del Club de teatro de su escuela secundaria.

4. SUS TRABAJOS MÁS DESTACADOS

De acuerdo con su perfil en IMDb, estas son algunas de la producciones más famosas en las que ha participado el actor.

Las series destacadas de Owen Teague:

2012: “Malibu Country” como Jack

2013: “NCIS: Los Angeles” como Alex Fryman

2013: “CollegeHumor Originals” como Mitch

2014: “Reckless” como Jacob

2015–2017: “Bloodline” como Nolan Rayburn / el joven Danny

2017: “Black Mirror” como Trick en el capítulo ‘Arkangel’

2019: “Mrs. Fletcher” como Julian Spitzer

2020–2021: “The Stand” como Harold Lauder

Las películas destacadas de Owen Teague:

2013: “Contest” como Bobby Butler

2015: “Echoes of War” como Samuel Riley

2015: “Walt Before Mickey” como Walt

2016: “Cell” como Jordan

2017: “It” como Patrick Hockstetter

2018: “Every Day” como Alexander / A

2019: “I See You” como Alec

2019: “Inherit the Viper” como Boots Conley

2019: “It Chapter Two” como Patrick Hockstetter

2019: “Mary” como Tommy

2020: “The Empty Man” como Duncan West

2021: “Montana Story” como Cal

2022: “To Leslie” como James

2023: “Eileen” como Randy

2023: “Reptile” como Rudy Rackozy

2024: “Kingdom of the Planet of the Apes” como Noa

5. RECONOCIMIENTOS A SU TRABAJO

Su actuación en “NCIS: Los Angeles” le valió una nominación al Young Artist Award de la Fundación Young Artist en el año 2014.

6. OWEN TEAGUE EN “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”

Como mencioné previamente, Owen Teague interpreta a un chimpancé llamado Noa en la película “El planeta de los simios: Nuevo reino”.

En declaraciones para Entertainment Weekly, el artista explicó que su personaje es miembro del clan Águila, al que califica como reservado.

“Conocemos a Noa cuando acaba de entrar en la edad adulta y él y sus amigos están a punto de celebrar su ceremonia de mayoría de edad, su bar mitzvah simiesco, en realidad. Entonces Noa se ve empujada a este mundo loco e inexplorado del que ha estado protegido toda su vida. Tiene que emprender este viaje para sacar a su gente de algunos problemas, pero en el proceso aprende mucho sobre lo que realmente hay ahí fuera. Lo que le mueve es la curiosidad y el asombro que siente por todo lo que está aprendiendo”, manifestó.

Owen Teague interpreta a Noa en la película “El planeta de los simios: Nuevo reino” (Foto: 20th Century Studios)

7. FOTOS DE OWEN TEAGUE

Owen Teague nació el 8 de diciembre de 1998 (Foto: @realowenteague / Instagram)

Owen Teague en el detrás de cámaras de la película "It" (Foto: @realowenteague / Instagram)

Owen Teague en una instantánea en blanco y negro que compartió a través de las redes sociales (Foto: @realowenteague / Instagram)