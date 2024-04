Si eres uno de los cinéfilos que espera con ansias el lanzamiento de la película “El planeta de los simios: Nuevo reino” (en español: “Kingdom of the Planet of the Apes”), quizá te gustaría disfrutar de una maratón de la franquicia... haciendo un repaso por cada uno de los largometrajes que se inspiraron en la novela original de Pierre Boulle. Por ello, en esta nota, te cuento cómo ver las 10 películas en orden. Y, para tu buena suerte, te adelanto que las puedes encontrar en famosas plataformas de streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que los filmes de la lista están divididos en tres grandes grupos: la saga original (protagonizada por Charlton Heston), el remake del director Tim Burton y el reinicio de la franquicia (con Andy Serkis interpretando a César).

Así, desde 1968 hasta el 2024, tenemos una decena de largometrajes de una emblemática franquicia de la ciencia ficción con la que descubrimos a una raza de simios mentalmente desarrollados y que, eventualmente, se convirtió en un clásico del cine.

Charlton Heston fue el protagonista de la saga cinematográfica original de "El planeta de los simios" (Foto: 20th Century Fox)

LA DIVISIÓN DE PELÍCULAS DE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS”

La saga original. Se compone de 5 películas en total: “El planeta de los simios” (1968), “Bajo el planeta de los simios” (1970), “Escape del planeta de los simios” (1971), “La conquista del planeta de los simios” (1972) y “La batalla por el planeta de los simios” (1973).

Se compone de 5 películas en total: “El planeta de los simios” (1968), “Bajo el planeta de los simios” (1970), “Escape del planeta de los simios” (1971), “La conquista del planeta de los simios” (1972) y “La batalla por el planeta de los simios” (1973). El remake del director Tim Burton. Solo una producción: “El planeta de los simios” (2001).

Solo una producción: “El planeta de los simios” (2001). El reinicio de la franquicia. Se compone de 4 películas en total: “El planeta de los simios: (R)Evolución” (2011), “El planeta de los simios: Confrontación” (2014), “El planeta de los simios: La guerra” (2017) y “El planeta de los simios: Nuevo reino” (2024).

¿CÓMO VER LAS PELÍCULAS DE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS” EN ORDEN”?

1. “El planeta de los simios” (1968)

Título original: “Planet of the Apes”

“Planet of the Apes” ¿De qué trata? Una nave espacial estadounidense aterriza en un planeta que parece estar desolado, donde los astronautas descubren un mundo dominado por simios y los humanos son considerados animales salvajes.

Una nave espacial estadounidense aterriza en un planeta que parece estar desolado, donde los astronautas descubren un mundo dominado por simios y los humanos son considerados animales salvajes. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Starz (Estados Unidos).

2. “Bajo el planeta de los simios” (1970)

Título original: “Beneath the Planet of the Apes”

“Beneath the Planet of the Apes” ¿De qué trata? En la secuela de “El planeta de los simios”, otro astronauta atraviesa la barrera del tiempo y descubre una ciudad subterránea donde humanos mutantes adoran un arma mortal.

En la secuela de “El planeta de los simios”, otro astronauta atraviesa la barrera del tiempo y descubre una ciudad subterránea donde humanos mutantes adoran un arma mortal. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Starz (Estados Unidos).

3. “Escape del planeta de los simios” (1971)

Título original: “Escape From The Planet of The Apes”

“Escape From The Planet of The Apes” ¿De qué trata? Un trío de simios superinteligentes del futuro crea paranoia entre los humanos del siglo XX que temen un complot para derrocar a la humanidad.

Un trío de simios superinteligentes del futuro crea paranoia entre los humanos del siglo XX que temen un complot para derrocar a la humanidad. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Starz (Estados Unidos).

4. “La conquista del planeta de los simios” (1972)

Título original: “Conquest of the Planet of the Apes”

“Conquest of the Planet of the Apes” ¿De qué trata? Un chimpancé parlante en un futuro lejano lidera a sus compañeros simios en una revolución contra los tiranos humanos que lo esclavizaron.

Un chimpancé parlante en un futuro lejano lidera a sus compañeros simios en una revolución contra los tiranos humanos que lo esclavizaron. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Starz (Estados Unidos).

5. “La batalla por el planeta de los simios” (1973)

Título original: “Battle For the Planet of the Apes”

“Battle For the Planet of the Apes” ¿De qué trata? La quinta y última de las películas de la saga original es la historia de la civilización de los simios que intenta vivir en paz con los seres humanos, que son mutantes de explosiones atómicas.

La quinta y última de las películas de la saga original es la historia de la civilización de los simios que intenta vivir en paz con los seres humanos, que son mutantes de explosiones atómicas. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Starz (Estados Unidos).

6. “El planeta de los simios” (2001)

Título original: “Planet of the Apes”

“Planet of the Apes” ¿De qué trata? Luego de un aterrizaje de emergencia en un planeta inexplorado, un joven piloto de la Tierra se une a un ejército rebelde formado por simios, humanos y marginados, que lucha por la libertad. Esto lleva al piloto a descubrir que él es la prevista Segunda Venida del fundador de su mundo.

Luego de un aterrizaje de emergencia en un planeta inexplorado, un joven piloto de la Tierra se une a un ejército rebelde formado por simios, humanos y marginados, que lucha por la libertad. Esto lleva al piloto a descubrir que él es la prevista Segunda Venida del fundador de su mundo. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Hulu (Estados Unidos).

7. “El planeta de los simios: (R)Evolución” (2011)

Título original: “Rise of the Planet of the Apes”

“Rise of the Planet of the Apes” ¿De qué trata? Disfruta de la increíble historia de César, un chimpancé que reúne un ejército de simios y pelea por la justicia después de que una droga experimental le dé inteligencia parecida a la humana.

Disfruta de la increíble historia de César, un chimpancé que reúne un ejército de simios y pelea por la justicia después de que una droga experimental le dé inteligencia parecida a la humana. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Hulu (Estados Unidos).

8. “El planeta de los simios: Confrontación” (2014)

Título original: “Dawn of the Planet of the Apes”

“Dawn of the Planet of the Apes” ¿De qué trata? Una nación en crecimiento de los simios evolucionados genéticamente dirigidos por César se ve amenazada por una banda de supervivientes humanos del virus devastador desencadenado una década antes.

Una nación en crecimiento de los simios evolucionados genéticamente dirigidos por César se ve amenazada por una banda de supervivientes humanos del virus devastador desencadenado una década antes. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Hulu/Max (Estados Unidos).

9. “El planeta de los simios: La guerra” (2017)

Título original: “War for the Planet of the Apes”

“War for the Planet of the Apes” ¿De qué trata? César y sus simios se enfrentan a un ejército de humanos en una batalla épica que determinará el destino de ambas especies… y el futuro del planeta.

César y sus simios se enfrentan a un ejército de humanos en una batalla épica que determinará el destino de ambas especies… y el futuro del planeta. ¿Cómo verla? En Disney Plus (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica) y Hulu/Max (Estados Unidos).

10. “El planeta de los simios: Nuevo reino” (2024)

Título original: “Kingdom of the Planet of the Apes”

“Kingdom of the Planet of the Apes” ¿De qué trata? Está ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Así, mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que lo llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

Está ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Así, mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que lo llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual. ¿Cómo verla? Se estrena en cines de Latinoamérica el 9 de mayo del 2024. En España y Estados Unidos, llega a la pantalla grande el 10 de mayo del mismo año.