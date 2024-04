“Deadpool & Wolverine”, sin dudas, es una de las películas más esperadas del 2024, ya que no solo retoma la historia -con clasificación R- del carismático Wade Wilson de Ryan Reynolds... sino que también nos trae de regreso al icónico Wolverine de Hugh Jackman y suma a varias estrellas de Hollywood en su elenco. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes del largometraje dirigido por Shawn Levy? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que la cinta es la tercera entrega de la saga “Deadpool” y ahora está integrada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Además, se estrena en cines a partir del 25 julio del 2024.

Así, la historia se centra en la Autoridad para la Variación Temporal (TVA), la organización que conocimos en la serie “Loki” y que, en este filme, saca a Wade Wilson de su tranquila vida y lo embarca en una misión inesperada junto a Wolverine.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Deadpool & Wolverine”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DEADPOOL & WOLVERINE”?

1. Ryan Reynolds como Wade Wilson / Deadpool

Para saber quién es quién en “Deadpool 3”, debemos empezar con el protagonista: Wade Wilson. Él es un mercenario que quedó con graves cicatrices en todo el cuerpo después de someterse a una mutación regenerativa experimental para tratar un cáncer terminal. En esta producción, parece que lo veremos fuera de su zona de confort.

El actor que lo interpreta es Ryan Reynolds, reconocido por decenas de producciones, entre las que destacan: “Buried”, “Life”, “Safe House” y “The Proposal”.

Ryan Reynolds interpreta nuevamente a Wade Wilson en la película "Deadpool & Wolverine" (Foto: Marvel Studios)

2. Hugh Jackman como James “Logan” Howlett / Wolverine

James “Logan” Howlett, por su parte, es el personaje que el mundo conoce como Wolverine. Él es un mutante con habilidades curativas, garras retráctiles y un esqueleto infundido de adamantium.

El artista que asume el papel es Hugh Jackman, quien regresa a Marvel tras su última aparición en “Logan” (2017). Para prepararse, el actor completó una vigorosa rutina de entrenamiento que incluía comer hasta 8 mil calorías al día.

Cabe resaltar que el histrión australiano también es parte de los elencos de “The Prestige”, “Prisoners”, “Les Misérables” y, por supuesto, la saga “X-Men”.

Hugh Jackman interpreta a James “Logan” Howlett en la película “Deadpool & Wolverine” (Foto: Marvel Studios)

3. Emma Corrin como Cassandra Nova

Cassandra Nova es la principal antagonista de la película y es descrita como una mutante con poderes telequinéticos y telepáticos, hermana gemela de Charles Xavier.

El personaje está a cargo de Emma Corrin, a quien hemos visto demostrar su talento en proyectos como “The Crown”, “Lady Chatterley’s Lover”, “My Policeman” y “A Murder at the End of the World”.

Emma Corrin interpreta a Cassandra Nova en la película “Deadpool & Wolverine” (Foto: Marvel Studios)

4. Morena Baccarin como Vanessa

Vanessa es una de las personas más importantes en la vida de Wilson, pues es la mujer de la que el mercenario se enamora antes de su diagnóstico y tratamiento de cáncer extremo. Si bien ella fue asesinada en “Deadpool 2″, los viajes en el tiempo de nuestro protagonista hicieron que la chica evite la muerte.

La actriz que la interpreta es Morena Baccarin, famosa por su trabajo previo en “Homeland”, “Serenity”, “Spy”, “Greenland” y “Firefly”.

Ryan Reynolds como Wade Wilson y Morena Baccarin como Vanessa en una escena de la película “Deadpool & Wolverine” (Foto: Marvel Studios)

5. Matthew Macfadyen como Paradox

Si eres fan de “Succession”, sabes que Matthew Macfadyen se lució en el rol de Tom Wambsgans, con el que ganó dos premios Emmy. Ahora, la estrella se pone en la piel de Paradox, un agente de la TVA al que se le ha asignado la tarea de introducir al Deadpool en el Universo Cinematográfico Marvel.

En la filmografía de la estrella, también se encuentran títulos como “Pride and Prejudice”, “Death at a Funeral”, “The Pillars of the Earth” y “Frost/Nixon”.

Matthew Macfadyen interpreta a Paradox, un agente de la TVA en la película "Deadpool & Wolverine" (Foto: Marvel Studios)

Otros actores y personajes de “Deadpool & Wolverine”: