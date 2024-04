La película “Abigail” de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett es una de las apuestas más interesantes del cine de terror contemporáneo para darle un toque moderno a las clásicas historias de vampiros. Así, con los protagónicos de estrellas de la talla de Melissa Barrera y Dan Stevens, los realizadores buscan encantar a la audiencia. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes del largometraje? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Te apuesto a que verás caras conocidas!

Vale precisar que, a lo largo de 109 minutos, el filme narra la historia de una banda de delincuentes que tiene la misión de secuestrar a una bailarina de doce años para poder cobrar un rescate de 50 millones de dólares.

Sin embargo, en una mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer, uno por uno, y descubren, para su creciente horror, que la pequeña niña con la que están encerrados no es normal y está mostrando su verdadera naturaleza.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Abigail”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ABIGAIL”?

1. Alisha Weir como Abigail

Para descubrir quién es quién en la película de terror, debemos comenzar con el personaje que le da nombre al largometraje: Abigail. Ella es una bailarina de doce años que, según todas las pistas de la historia, es la hija de Drácula.

La actriz que la interpreta es la joven Alisha Weir, a quien vimos brillar en “Roald Dahl’s Matilda: the Musical” y en el filme “Wicked Little Letters”.

2. Melissa Barrera como Joey

Joey, por su parte, es una de las secuestradoras que está encerrada con Abigail en la mansión aislada.

La artista que asume este papel es Melissa Barrera, estrella mexicana famosa por proyectos como “In the Heights”, “Keep Breathing”, “Bed Rest” y la saga “Scream”, de la que finalmente fue despedida.

3. Angus Cloud como Dean

Dean también forma parte del grupo de secuestradores. Al parecer, esta es la última actuación del recordado Angus Cloud, antes de su inesperada muerte en julio del 2023.

Como sabemos, el actor saltó a la fama gracias a su rol como Fez en “Euphoria”. No obstante, también apareció en producciones como “North Hollywood”, “Your Lucky Day” y “The Line”.

4. Giancarlo Esposito como Lambert

Lambert es el mayor de los secuestradores, por lo que no es difícil asumir que lidera a todo el equipo.

El histrión que le da vida al personaje es Giancarlo Esposito, reconocido por su trabajo como Gustavo Fring en el universo “Breaking Bad”. En su filmografía, se incluyen títulos como “The Usual Suspects”, “The Jungle Book”, “The Boys” y “The Mandalorian”.

5. Dan Stevens como Frank

Dan Stevens se pone en la piel de Frank, otro miembro del grupo de secuestradores. Cabe resaltar que el actor también forma parte de los elencos de “Beauty and the Beast”, “Downton Abbey”, “Colossal” y “A Walk Among the Tombstones”.

Otros actores y personajes de “Abigail”:

Kathryn Newton como Sammy

William Catlett como Rickles

Kevin Durand como Peter

Matthew Goode

