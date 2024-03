La película “Godzilla x Kong: The New Empire” (en español: “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”) es una de las producciones más esperadas por los fans del MonsterVerse, pues nos presenta nuevamente en pantalla grande a dos de los monstruos más icónicos de la historia del cine: King Kong y el monumental Godzilla. Esta vez, ambos están acompañados de estrellas de la talla de Rebecca Hall y Dan Stevens en el elenco. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes del largometraje? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que, de acuerdo con la sinopsis de Warner Bros., la ficción nos narra “una aventura cinematográfica totalmente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza aún por descubrir, oculta en nuestro mundo, que desafía su propia existencia... y la nuestra”.

“La nueva y épica película ahondará en la historia de estos titanes, sus orígenes y los misterios de la Isla Calavera y más allá, al tiempo que desvelará la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los unió a la humanidad para siempre”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Godzilla x Kong: The New Empire”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE”?

1. Rebecca Hall como la Dra. Ilene Andrews

Si quieres saber quién es quién en la película de ciencia ficción, debemos empezar con uno de los personajes principales: la Dra. Ilene Andrews. Ella apareció por primera vez en “Godzilla vs. Kong” (2021) y se desempeña como una experta lingüista.

Está interpretada por Rebecca Hall, a quien también hemos visto en “The Prestige”, “Iron Man 3″, “The Town”, “The Gift”, “Dorian Gray”, entre otras producciones.

Rebecca Hall interpreta a la Dra. Ilene Andrews en la película “Godzilla x Kong: The New Empire” (Foto: Warner Bros.)

2. Dan Stevens como Trapper

Dan Stevens no había aparecido en ninguno de los largometrajes anteriores del MonsterVerse, pero en esta cinta asume un rol protagonista: el de Trapper. Previamente, el actor ha trabajado en proyectos como “Beauty and the Beast”, “Downton Abbey”, “Colossal” y “A Walk Among the Tombstones”.

Dan Stevens interpreta a Trapper en la película “Godzilla x Kong: The New Empire” (Foto: Warner Bros.)

3. Brian Tyree Henry como Bernie Hayes

Bernie Hayes es otro de los personajes que apareció por primera vez en “Godzilla vs. Kong” (2021). Él fue crucial para el desarrollo de la historia, al ayudar a descubrir lo que Monarch hacía en secreto.

El artista que se pone en la piel del personaje es Brian Tyree Henry, nominado al Óscar por su papel en “Causeway”. El estadounidense también es parte de los elencos de “Joker”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Bullet Train” y “Eternals”.

Brian Tyree Henry interpreta a Bernie Hayes en la película “Godzilla x Kong: The New Empire” (Foto: Warner Bros.)

4. Kaylee Hottle como Jia Andrews

Jia es la hija adoptiva de Ilene Andrews. Tal como vimos en “Godzilla vs. Kong”, la pequeña tiene una conexión innata con Kong, pese a la aparente incapacidad del monstruo para comunicarse. Ella está interpretada por la joven Kaylee Hottle.

Kaylee Hottle interpreta a Jia Andrews en la película “Godzilla x Kong: The New Empire” (Foto: Warner Bros.)

5. Fala Chen como Iwi Queen

Fala Chen le da vida a Iwi Queen en esta película. En su filmografía, también se encuentran los títulos: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “The Undoing”, “Irma Vep” y “Revenge of the Green Dragons”.

Otros actores y personajes de “Godzilla x Kong: The New Empire”:

Alex Ferns como Mikael

Rachel House como Hampton

Ron Smyck como Harris

Chantelle Jamieson como Jayne

Greg Hatton como Lewis

