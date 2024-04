Zack Snyder es uno de los directores más famosos del cine de acción y de ciencia ficción, pues su filmografía incluye populares títulos como “300″, “Watchmen”, “Man of Steel” y “Rebel Moon”, por solo mencionar algunos de sus éxitos. Sin embargo, las ideas del cineasta no siempre tuvieron las puertas abiertas en Hollywood y, más allá de la polémica alrededor de su “Zack Snyder’s Justice League”, él mismo ha revelado que uno de sus primeros proyectos obtuvo un rotundo no por parte del estudio. ¿Quieres saber más al respecto? Pues, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la ópera prima del realizador fue “Dawn of the Dead” (en español: “El amanecer de los muertos”), el remake del clásico de terror de George A. Romero.

Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que -mucho antes del lanzamiento de su primera película- se le haya ocurrido adaptar un clásico de acción en forma de serie: “S.W.A.T.”... aunque las cosas no salieron como él lo tenía planeado.

La serie "S.W.A.T." fue creada por Robert Hamner. Esta relata las misiones de un grupo especial de asalto de la policía de Los Ángeles (Foto: ABC)

LA SERIE “S.W.A.T.” QUE ZACK SNYDER NUNCA PUDO HACER

En una entrevista concedida a GQ, Zack Snyder confesó que tuvo la intención de hacer una nueva versión de la icónica serie “S.W.A.T.”, que se transmitió originalmente entre 1975 y 1976. No obstante, su visión de crear una producción súper violenta con clasificación R fue rechazada por Sony.

“Estaba en ‘S.W.A.T.’ y dije: ‘Quiero hacer una ‘“S.W.A.T.’ clasificada R. Quiero que sea dura. Quiero que sea como ‘300′ con ametralladoras’. Y me dijeron: ‘No, no queremos eso’. Así que dije: ‘Bueno, está bien’ Y volví a hacer comerciales...”, explicó.

Así, tras abandonar el proyecto, Snyder volvió a dirigir anuncios publicitarios. Sin embargo, no tardó mucho en regresar al mundo del cine y, finalmente, estrenar “Dawn of the Dead”, la cinta que impulsó su carrera y que le permitió hacerse de un nombre para poder filmar “300″.

Zack Snyder es reconocido a nivel internacional por dirigir películas llenas de acción (Foto: AFP)

“S.W.A.T.” FUE ADAPTADA COMO PELÍCULA

Luego de rechazar a Zack Snyder, Sony sí logró adaptar la serie de acción, pero en forma de película con calificación PG-13. Bajo el título de “S.W.A.T.”, el filme fue dirigido por Clark Johnson y se estrenó en el 2003.

En el elenco, destacan estrellas como Colin Farrell, Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez y Olivier Martínez. Y, aunque prácticamente fue vapuleada por la crítica, la cinta recaudó más de 207 millones de dólares en taquilla.

De esta forma, las cifras respaldan la decisión del estudio por hacer una cinta no tan violenta... aunque quizá más de uno se haya quedado con la incertidumbre de saber qué podía haber pasado si le decían que sí a la idea de Snyder.

¿DE QUÉ TRATA “S.W.A.T.” (2003)?

En el filme, dos ocurrentes veteranos (Samuel L. Jackson y Colin Farrell), endurecidos tras muchas batallas, se unen a un par de novatos astutos (Michelle Rodriguez y LL Cool J) para formar el equipo de S.W.A.T. más original, aunque efectivo, de la historia.

Su primera misión: transportar a un jefe narco internacional a una prisión federal, ¡cuando él ha ofrecido $100 millones a cualquiera que lo libere!