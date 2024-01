La serie “Hazbin Hotel” es una de las propuestas más interesantes del catálogo de Amazon Prime Video para los amantes de la animación. Lo cierto es que es el primer show animado de la aclamada productora A24, famosa por proyectos como “Moonlight”, “The Witch”, “Hereditary”, “Midsommar” y “Everything Everywhere All at Once”, por lo que su lanzamiento ha generado gran expectativa. Pero eso sí... ¡debes tener en cuenta que es solo para adultos! ¿Quieres saber más sobre el programa? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie fue creada por Vivienne Medrano y se compone de 8 episodios en su primera temporada. Además, es coproducida por Bento Box Entertainment, en colaboración con Amazon MGM Studios.

Previamente, el 28 de octubre del 2019, su episodio piloto se lanzó en Youtube. Este fue realizado íntegramente por animadores independientes y puedes verlo, a continuación.

¿DE QUÉ TRATA “HAZBIN HOTEL”?

“Hazbin Hotel” es una comedia musical animada centrada en Charlie Morningstar, la hija de Lucifer y princesa del Infierno, quien se empeña en cumplir un sueño aparentemente imposible: abrir un hotel cuyo objetivo es rehabilitar a los pecadores.

Resulta que, debido a la superpoblación, el Infierno sufre una purga anual en la que los ángeles descienden del Cielo y matan a los demonios. A Charlie esto le molesta y quiere encontrar una solución más pacífica. En ese sentido, busca que sus clientes “salgan” del Infierno como almas redimidas y sean aceptados en el Cielo.

Con la ayuda de su devota mánager y novia, Vaggie, y su reacio primer mecenas, el actor de cine pornográfico Angel Dust, está decidida a hacer realidad su sueño.

Sin embargo, cuando su propuesta en televisión en directo sale mal, su plan atrae la atención del poderoso Alastor the “Radio Demon” que, a pesar de encontrar risible su creencia en la redención, quiere ayudarla a dirigir el hotel para su propia diversión.

MIRA EL TRÁILER DE “HAZBIN HOTEL”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HAZBIN HOTEL”?

Amazon reveló que los episodios de la primera temporada de “Hazbin Hotel” se estrenan a las 12:00 a.m. (GMT), de acuerdo con la siguiente programación.

Episodio 1. "Overture". Fecha de estreno: viernes 19 de enero del 2024

Episodio 2. "Radio Killed the Video Star". Fecha de estreno: viernes 19 de enero del 2024

Episodio 3. "Scrambled Eggs". Fecha de estreno: viernes 19 de enero del 2024

Episodio 4. "Masquerade". Fecha de estreno: viernes 19 de enero del 2024

Episodio 5. "Dad Beat Dad". Fecha de estreno: viernes 26 de enero del 2024

Episodio 6. "Welcome to Heaven". Fecha de estreno: viernes 26 de enero del 2024

Episodio 7. "Hello Rosie". Fecha de estreno: viernes 2 de febrero del 2024

Episodio 8. "The Show Must Go On". Fecha de estreno: viernes 2 de febrero del 2024

¿CÓMO VER “HAZBIN HOTEL”?

Los capítulos de “Hazbin Hotel” estarán disponibles en Amazon Prime Video desde su fecha de lanzamiento. Entonces, para verlos, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “HAZBIN HOTEL”?

Erika Henningsen como Charlie Morningstar

Stephanie Beatriz como Vagatha “Vaggie”

Blake Roman como Anthony “Angel Dust”

Amir Talai como Alastor the “Radio Demon”

Kimiko Glenn como Niffty

Keith David como Husk

Alex Brightman como Sir Pentious

Charlie Morningstar es la figura principal del póster de "Hazbin Hotel". En la serie animada, ella abre un hotel de rehabilitación que ofrece a los demonios la oportunidad de redimirse y ser mejores personas (Foto: A24)

