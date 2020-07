La reconocida actriz mexicana, Alejandra Barros , tuvo su primer protagónico en la telenovela “Mariana de la noche”, al interpretar a una bella mujer que siempre viste de negro porque sobre ella pesa una terrible maldición. Junto a ella, Jorge Salinas también fue el protagonista.

Además, de Alejandra Barros y Jorge Salinas, “Mariana de la noche”, contó con César Évora y Angélica Rivera como los antagonistas. Además con las actuaciones estelares de Patricia Navidad, René Strickler, Alma Muriel y los primeros actores María Rojo, José Carlos Ruiz y Patricia Reyes Spíndola.

Pero, para la actriz mexicana, protagonizar su primera telenovela estelar teniendo como antagonista a Angélica Rivera fue, además de una enriquecedora experiencia, todo un reto. En ese entonces, la exprimera dama de México ya era una estrella consagrada de los melodramas de su país.

Alejandra Barros, Jorge Salinas y Angélica Rivera en “Mariana de la noche" (Foto: Televisa)

Reciamente, Alejandra Barros recordó los momentos que vivió durante la grabación de la telenovela que la lanzó a la fama. Entre otras cosas, contó por qué fue tan retador trabajar con Angélica Riva. A continuación todos los detalles.

EL RETO QUE SUPUSO PARA ALEJANDRA BARROS TRABAJAR CON ANGÉLICA RIVERA

Alejandra Barros reconoció en una transmisión en vivo con TLnovelas que recibió muchas críticas y agresiones del público por su papel en “Mariana de la noche”. Muchos televidentes consideraban que Angélica Rivera le estaba robando todo el protagonismo.

“Hacer un protagónico cuando no tienes mucha experiencia, así como ese comentario que acabo de leer de qué opinas de que Angélica era más protagónica que tú, recibía yo de esos comentarios todos los días y me agredía mucha gente, otra gente me apapachaba mucho”, dijo la intérprete de 48 años.

Alejandra Barros suele compartir fotografías de su día a día en Instagram (Foto: Instagram/Alejandra Barros)

Asimismo, aseguró que de las personas que más la ‘apapacharon’ durante las grabaciones de “Mariana de la noche” fue su colega y compatriota Paty Navidad.

“Paty Navidad se sentaba conmigo, me agarraba la mano, me consolaba cuando andaba yo ya muy cansada que hacía mucho que no veía a mi hijo, entonces Paty fue un gran apoyo”, confesó.

Por otro lado, Alejandra Barros admitió que trabajar con Angélica Rivera fue un gran aprendizaje.

“Ella tenía mucha más experiencia que yo cuando hicimos ‘Mariana de la noche’ y pues fue una compañera que me enseñó muchísimas cosas fuera y dentro del set”, aseveró. “Angélica estuvo siempre para darme las réplicas en el tono que fuera necesario. Si había que repetir la escena 15 veces siempre estuvo ahí al pie del cañón. Siempre estuvo pendiente de cacharme, de que sí por alguna razón yo entraba en inseguridad o lo que fuera ella estaba ahí como para detenerme”, compartió la reconocida actriz.

MIRA LA ENTREVISTA AQUÍ

Alejandra Barros tuvo su primer protagónico en la telenovela “Mariana de la noche” (Foto: Televisa)

VIDEO RECOMENDADO

Gerardo Hemmer y su misteriosa muerte a los 25 años

Gerardo Hemmer y su misteriosa muerte a los 25 años, ¿qué pasó exactamente?