La famosa conductora Maribel Guardia volvió a ser noticia en los medios tras celebrar la graduación de José, su nieto e hijo del difunto Julián Figueroa. De esta manera, la exesposa de Joan Sebastián y su entorno familiar se reunió nuevamente para festejar el logro del pequeñín de 5 años.

Han pasado 90 días desde que Julián Figueroa falleciera a los 28 años debido a un paro cardiaco fulminante. La noticia terminó siendo toda una tragedia dentro del plano artístico, en especial, para la famosa conductora Maribel Guardia.

La famosa junto a su familia en la ceremonia de José (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

En ese sentido, la oriunda de Costa Rica parece estar superando poco a poco la pérdida de su único heredero, y no encontró mejor manera de hacerlo que rodeada de amigos y familiares en una celebración privada. Fue así que la protagonista de “El privilegio de amar” volvió a sonreír tras los últimos acontecimientos que marcaron su vida.

MARIBEL GUARDIA: ASÍ FUE LA GRADUACIÓN DE JOSÉ, HIJO DE JULIÁN FIGUEROA

A través de Instagram podemos ver que la famosa Maribel Guardia acudió al evento de graduación preescolar del pequeño José Julián Figueroa Garza. Junto a la intérprete costarricense también se encontraba su esposo Marco Chacón, la viuda de su hijo, Imelda Garza, y su sobrina Maribel García.

Si bien la reunión familiar significó una gran alegría a todos los presentes, Guardia no pudo evitar recordar a su hijo Julián, pues añadió que se encontraría muy orgulloso de ver a su pequeño terminar la primera fase escolar de su vida.

Maribel Guardia no desaprovechó y sacó más de una foto del evento (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Es así que en la red social de la camarita vemos que la actriz de telenovelas sube diversas postales de la graduación que fue organizada por la escuela de su nieto, en donde se ve a más de un niño festejando el preescolar. ¡Muchas felicidades, pequeño José!

¿JULIAN FIGUEROA ESTUVO EN LA GRADUACIÓN DE SU HIJO? ASÍ FUE EL HOMENAJE

En tales fotos también vemos un homenaje que la recordada actriz realizó en memoria de su hijo. Fueron 3 imágenes las que utilizó la histrionisa para recordar que Julián también fue parte de la crianza del pequeño José.

Julián FIgueroa también estuvo presente en la graduación de su hijo (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Como era de esperarse, los internautas no tardaron en comentar la aparición de Julián en dicha galería. “Felicidades pequeño, sigue dando esa chispa e inteligencia que tu papá te heredó”, “Si nosotros el público seguimos sin superar o aceptar que juliancito ya no está ,no imagino a Maribel ,a su nieto a marco. Un abrazote señorona”, “Aun no puedo creerlo. Lo veo y siento en lo más profundo un dolor sin poder explicar”, sentenciaron algunos usuarios de Instagram.