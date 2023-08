Maribel Guardia sigue superando la partida de su hijo Julián Figueroa. Tras la repentina muerte del cantante en abril del 2023, la famosa actriz se ha apoyado de sus seres queridos para salir adelante. Así, decidió sincerarse ante los medios de comunicación y confesó que tuvo un “reencuentro” con el alma de su fallecido heredero.

Como sabemos, el artista murió a los 27 años de edad debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, tal como reveló su famosa madre.

Además, Julián dejó en este plano a un pequeño llamado José, quien celebró su graduación de la escuela inicial y se convirtió en la principal alegría de su familia en estas circunstancias tan difíciles.

¿CÓMO FUE EL “REENCUENTRO” DE MARIBEL GUARDIA CON SU HIJO JULIÁN FIGUEROA?

A inicios de agosto del 2023, Maribel Guardia contó que vivió un momento muy emotivo al “reencontrarse” con su fallecido hijo.

En aquel momento, declaró ante varios periodistas: “Un día que estaba rezando el rosario, llegó a mí, lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar. Me dijo cuándo me voy a morir”.

De esta manera, tuvieron que pasar algunos días para que la intérprete revelara más detalles sobre este suceso tan importante para ella.

¿QUÉ LE “DIJO” JULIÁN FIGUEROA A SU MADRE MARIBEL GUARDIA?

El domingo 13 de diciembre del 2023, durante una entrevista concedida a diversos medios de comunicación, Guardia reafirmó que su vástago le contó cuándo se “volverían a ver” en el más allá.

“No me dijo la hora y el día (en el que moriré). No sean tan exagerados (...) Pero sí me dijo cuándo, pero no les voy a decir”, enunció.

Cabe resaltar que, para la artista, este episodio le dio mucha más calma para afrontar su futuro.

“Me dio mucha paz y tranquilidad, porque yo se lo pregunté (...) Yo no le tengo miedo a la muerte”, manifestó.

¿MARIBEL GUARDIA CONTRATARÁ A ALGÚN MÉDIUM PARA CONTACTARSE CON JULIÁN FIGUEROA?

La respuesta corta es NO. La actriz aseguró que no necesitaba de este tipo de profesionales para contactarse con su primogénito.

“Tuve ese regalo tan grande de verlo en la luz y con esa felicidad. Fue un regalo que me dio Dios para que estuviera tranquila”, puntualizó.

VIDEO RELACIONADO

El actor y cantante quien fue hijo del difunto icono de la música mexicana Joan Sebastian y la actriz mexicana Maribel Guardia, falleció el domingo (9 de abril) en la Ciudad de México a sus 28 años. Este fue su último mensaje antes de ser encontrado sin vida.