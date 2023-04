La muerte de Julián Figueroa a los 27 años ha sido un durísimo golpe para Maribel Guardia. No hay una palabra en el diccionario para nombrar el dolor abismal que significa la pérdida del hijo. Lo que no tiene nombre tocó la puerta de la familia de la actriz costarricense el domingo 9 de abril en casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. La celebridad de México, sin embargo, no estaba en su vivienda cuando ocurrió el fallecimiento de su único heredero, fruto de su amor con Joan Sebastian.

De acuerdo a la artista, Julián falleció debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. De esta manera, la personalidad descartó los rumores en torno a la muerte del joven, en especial por los mensajes que había dejado un día antes en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, la familia de Maribel Guardia se despidió del también cantante y actor, cuyos restos fueron cremados. “Sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron”, explicó Guardia en su publicación en Instagram sobre lo ocurrido con su hijo.

Desde entonces, la actriz no se ha vuelto a pronunciar sobre el duelo por Julián Figueroa y, según su esposo Mario Chacón, “ella no está bien, sé que está mal, está destrozada”. Su compañero sentimental, en un encuentro con la prensa, contó cómo fue que Maribel se enteró de la tragedia.

Julián Figueroa era el único hijo de la actriz mexicana Maribel Guardia (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

¿CÓMO SE ENTERÓ MARIBEL GUARDIA DE LA MUERTE DE JULIÁN FIGUEROA?

Maribel Guardia se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa por parte de su esposo Mario Chacón, quien la acompañó tras terminar una función de la obra de teatro “Lagunilla mi barrio”. La actriz había cumplido con mostrar su talento al público cuando su compañero, después de salir de la ilusión de las tablas, le contó lo que había pasado con el joven de 27 años.

“He hablado poquito con ella, yo le tuve que dar la noticia, esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, de camino, mientras arreglaban un poco en la casa las cosas, le di la noticia de camino”, manifestó a la prensa, como Hoy de Las Estrellas y Telemundo.

De esa forma Maribel se enteró de que había perdido a su único hijo. El impacto, por supuesto, fue muy grande en la estrella de televisión: “la verdad ella no está bien, sé que está mal, está destrozada”, agregó Chacón a los medios.

Chacón también dijo que la familia estaba consternada por el repentino fallecimiento de Julián, porque no tenía ninguna afección y solo le dio COVID-19 semanas atrás. “No había tenido problemas de salud, tuvo COVID hace poco, y nunca le había dado COVID, apenas le dio hace poco… estaba bien, en términos generales, bien”, explicó.

Julián Figueroa posando con su sombrero y una camisa a cuadros (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

MARIO CHACÓN QUERÍA A JULIÁN FIGUEROA COMO A UN HIJO

Mario Chacón, esposo de Maribel Guardia, fue una de las figuras paternas que tuvo Julián Figueroa durante sus cortos 27 años. La pareja de esposo vivía junto a Julián Figueroa, su esposa Imelda Garza-Tuñón y su hijo José Julián. La viuda habría sido quien encontró primero al fallecido.

El compañero de la actriz, con quien tiene un matrimonio de 25 años, acompañó a Julián desde que era muy niño y, por ello, también ha sentido el dolor de la pérdida: “Estoy con él desde los 2 años, y lo he acompañado en todas las etapas de su vida, y es una locura que se adelante tan joven”.

“Estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas, es algo inesperado, y la verdad no tengo mucho qué decir”, explicó Chacón.

En los momentos finales de su declaración a la prensa, Mario Chacón no pudo contener las lágrimas por la temprana muerte de Julián Figueroa y, sin decir más, se alejó de las cámaras para volver a acompañar a su familia, sobre todo a Maribel Guardia, en ese momento tan doloroso.

ASÍ LLORÓ MARIO CHACÓN POR JULIÁN FIGUEROA

TROME | Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto