En las últimas horas, Maribel Guardia se ha convertido en tendencia debido a que se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados, esto luego de que se confirme la muerte de Julián Figueroa, su único hijo y fruto de su relación con el cantautor mexicano Joan Sebastian.

Cómo se recuerda, el pasado 9 de abril, la celeb de México confirmó la muerte del joven de 27 años, quien fue hallado inconsciente en su casa en la CDMX y no pudo ser salvado por los servicios de emergencia que llegaron a su domicilio solo para constatar su deceso.

Y es que pese a haberse dado una nueva oportunidad al lado de Marco Chacón, la actriz y modelo nacida en San José, Costa Rica, decidió no tener más hijos, dedicándose únicamente a su matrimonio.

Julián Figueroa era el único hijo de la modelo y Joan Sebastian (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

¿QUIÉN ES MARCO CHACÓN?

Maribel inició su relación con el abogado Marco Chacón una década antes de casarse, por lo que ambos desarrollaron, además de su matrimonio, un sólido romance.

El esposo de la modelo posee un amplio currículum, destacando estudois de Derecho de Empresa en la Universidad Anáhuac y la Universidad Complutense de Madrid, así como Catedrático Universitario a nivel Maestría y Licenciatura.

Además de dedicarse a las leyes, Chacón Fernández también es representante de Maribel Guardia y un especialista en derecho de entretenimiento y propiedad intelectual. Del mismo modo, se ha desempeñado como consulto jurídico y realizado contratos de licencia de uso de imagen, exclusividad y presentación musical y teatral a varias figuras, entre ellas su esposa.

Luego de una década de romance, la pareja se casó en la Parroquia de San Cosme y Damián, en la colonia San Rafael en la CDMX, donde la novia fue llevada al altar por su hijo.

“Mi hijo Julián, que tenía 14 años, me entregó en la iglesia el día de mi boda. Estar tomada de su brazo será siempre uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Sin duda uno de los días más felices de mi vida”, indicó en una publicación en redes sociales.

La modelo mexicana en el día de su boda con Marco Chacón (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

EL MENSAJE DE MARCO CHACÓN POR LA MUERTE DE MARIBEL GUARDIA

El abogado fue abordado por un grupo de reporteros para consultarle por el estado de su esposa tras la lamentable pérdida de su primer y único hijo, a lo que este indicó que, al igual que Maribel, este también se encontraba afectado.

“Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan, pero no me fluyen las palabras”, inició.

De acuerdo con el hombre de leyes, intentó ser parte de la vida de Julián y expresó su sorpresa ante su fallecimento, pues siempre fue una persona con buena salud.

“Estoy con él desde los 2 años, tuvo covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella, tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada”, añadió.