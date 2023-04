La muerte de Julián Figueroa a los 27 años por un infarto ha sumido en la tristeza a la familia de Maribel Guardia, su madre. Sin embargo, hay un miembro cercano del actor mexicano que todavía no se ha enterado de su eterna partida: José Julián, su hijo de 5 años con Imelda Garza-Tuñón. El pequeño todavía no se habría enterado del fallecimiento del único heredero de la histrionisa costarricense.

Después de confirmar y descartar rumores sobre la muerte de Julián, la famosa actriz Maribel Guardia declaró a la prensa en el exterior de su casa en Ciudad de México, junto a su nuera. Ambas no pudieron contener las lágrimas cuando recordaban y lamentaban la repentina partida del hijo de Joan Sebastian.

Ante el trágico suceso, la familia de Julián Figueroa decidió despedirlo de manera íntima, solo con amigos y personas muy cercanas, y también prefirieron cremar sus restos, los cuales estarán en la casa de Guardia. Una de las razones para hacerlo fue el hecho de proteger al pequeño José Julián.

“A cremar para que también el bebé no viera su cadáver, iba a ser muy traumático para él. Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Vivir esto duelo que yo sé que apenas está empezando, nos falta mucho por vivir , por recorrer”, manifestó la artista ante los medios, entre el llanto y el agradecimiento por el apoyo de sus amigos y seguidores.

Julián Figueroa junto al pequeño José Julián (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

¿JOSÉ JULIÁN, NIETO DE MARIBEL GUARDIA, NO SABE DE LA MUERTE DE SU PADRE?

José Julián, nieto de Maribel Guardia, todavía no sabe que su padre Julián Figueroa ha muerto el domingo 9 de abril, de acuerdo a la información difundida por Marie Claire, pareja de José Manuel Figueroa. La celebridad lo contó en el programa “Buenas bandas” de Bandamax, donde también dio más detalles de la despedida del único hijo de la actriz costarricense.

“Pero algo que... sí tengo el corazón partido es que el hijo de Julián todavía no sabe la noticia”, manifestó la comentarista ante las cámaras, sin agregar más detalles del complejo momento que está viviendo la familia de Guardia. Los deudos intentan cuidar lo máximo posible a José Julián.

Además de mencionar el detalle del niño de cinco años, quien comparte el cumpleaños con su padre el 2 de mayo, Marie Claire detalló que la despedida del actor y cantante fue privada y que esa intimidad ha mitigado, al menos un poco, el dolor de los deudos del hijo de Joan Sebastian.

“Sólo está la familia más cercana a Julián. Están Imelda, Marco (Chacón, esposo de Maribel Guardia), Federico (primo de Julián). La verdad es que están tranquilos, no existe esa reacción inconsolable donde todo el mundo esté preocupado. Como se trata de familia directa, se siente muy en calma, se sienten tranquilos”, explicó.

Julián Figueroa era el único hijo de la actriz mexicana Maribel Guardia (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

¿DÓNDE PERMANECERÁN LAS CENIZAS DE JULIÁN FIGUEROA?

Maribel Guardia contó que las cenizas de su hijo Julián Figueroa estarán en su casa y será la forma en que ella recordará a su único heredero, porque es un amor que sentirá hasta el día que se muera.

“Dios me lo dio, Dios me lo quitó. (...) Le pido a Dios que todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie”, manifestó Guardia, en lágrimas, ante la prensa.

Mientras que Imelda Garza-Turón no pudo hablar , porque se quebró ante los micrófonos de los medios de comunicación. Sin embargo, se mantuvo junto a Maribel Guardia para acompañarla en las declaraciones.

LO QUE PIENSA MARIBEL GUARDIA DE LA MUERTE

Antes de que se enterara de la muerte de su hijo Julián Figueroa, la actriz costarricense Maribel Guardia conversó con Daniel Bisogno, su compañero de la obra “Lagunilla mi barrio”, sobre la muerte. De acuerdo al actor, la famosa lo invitó a su camerino y, entre otros temas, charlaron sobre el fallecimiento de Andrés García.

“Me contó todas las películas y todo lo que trabajó con Andrés. Empezó a recapitular cosas acerca de la muerte. (...) Ella tiene una idea de la muerte muy especial, en cuanto a que cambias de piano, llegas a otro lugar mejor y que, posiblemente, te encuentres con las personas que quisiste en su momento”, contó Bisogno en “Ventaneando” de TV Azteca.

Agregó que pensaban cenar juntos porque sus casas tienen una ruta similar, pero Chacón prefirió llevar a Maribel Guardia aparte para que comiera algo antes de darle la noticia. “Cuando llega la hora de la salida, somos vecinos de colonia Maribel, Germán Ortega y yo. A veces, nos da aventón. Había la idea de echar una cenita, por algo no se dio. Maribel dijo que tenía mucha hambre. Maribel, que ella si iba a pasar a cenar. Supongo que Marco la convenció de ir a cenar porque, además, no había comido Maribel”, indicó Bisogno.

ASÍ LLORÓ MARIO CHACÓN POR JULIÁN FIGUEROA

TROME | Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto

MÁS INFORMACIÓN DE JULIÁN FIGUEROA

¿QUÉ ES UN INFARTO AL MIOCARDIO COMO EL QUE SUFRIÓ JULIÁN FIGUEROA?

Tras el anuncio de Maribel Guardia, miles de seguidores quedaron consternados luego de saber que el único hijo de la histrionisa sufriera un ataque al corazón con apenas 27 años. ¡Atención! Es importante que sepas las causas, síntomas y orígenes de este padecimiento que viene presentándose en jóvenes. ENTRA AQUÍ.