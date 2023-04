Tras la repentina muerte del joven cantante Julián Figueroa, los mensajes de condolencias y pésame hacia la actriz Maribel Guardia no se hicieron esperar en las redes sociales. Con apenas 27 años, el también esposo de Ime Garza fue hallado sin vida el pasado 9 de abril de 2023 en su residencia ubicada en Ciudad de México.

Luego de hacerse pública la noticia de la partida de Julián Figueroa, miles de seguidores y fanáticos de su música no dudaron en expresar sus condolencias vía Instagram hacia Maribel Guardia, reconocida actriz costarricense y madre del desaparecido cantante mexicano.

De hecho, diversas figuras públicas como Alex Rosaldo, Ludwika Paleta y Ferdinando Valencia hicieron acto de presencia en la dedicatoria de Maribel hacia su amado Julián. “No hay palabras. Te abrazo con toda mi alma Maribel querida. Lo siento profundamente”, “Lo siento muchísimo querida Maribel! Te abrazo con el alma”, fueron algunos de los comentarios hacia la estrella de televisión.

La publicación de Guardia con el triste anuncio (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Sin embargo, las últimas fotos que compartió la también presentadora junto a su hijo y su familia mostraban un ambiente de felicidad y amor, algo totalmente opuesto a lo que viven en estos días de luto tras la muerte del músico de apenas 27 años.

¿Será que Maribel Guardia presentía algo y deseó pasar momentos de familia junto a Julián? Pues, juzguen ustedes mismos.

LAS ÚLTIMAS FOTOGRAFÍAS DE MARIBEL GUARDIA Y JULIÁN FIGUEROA EN REDES SOCIALES

Fiel a su estilo, Maribel publicó el 4 de abril una última fotografía suya junto a su hijo y su nuera Imelda Garza en un notable ambiente de felicidad familiar.

Eso sí, además de los flamantes esposos, también aparecía el nieto de la actriz, José Julián y demás miembros de su familia en lo que parece ser una casa de campo decorada para una pequeña fiesta infantil.

Todos juntos, según podemos ver en la postal colgada en el feed de Instagram de la actriz, celebraban un onomástico familiar con la típica torta de chocolate y velas de cumpleaños.

La última foto de Maribel Guardia con su hijo se dio en medio de un cumpleaños (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

Lastimosamente, en menos de una semana, todo esa atmósfera de paz y felicidad terminaba por esfumarse luego del deceso de Julián durante la noche del domingo 9 de abril. Aunque los primeros reportes señalaban que falleció por una sobredosis de medicamentos, la propia Maribel Guardia se encargó de especificar la causa del deceso de su primogénito a través de redes sociales .

Al igual que la actriz de “Pedro Navaja”, el joven cantante también se mantuvo muy activo en las redes sociales durante los últimos meses, ya sea para demostrar su talento con los caballos o su aparición en la actuación con el melodrama “Mi camino es amarte”, ficción estelarizada por Gabriel Soto y Sara Corrales.

Las últimas fotos de Julián demostraban su talento en la música (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

Al parecer, los últimos días de Julián Figueroa fueron en un cálido ambiente familiar, rodeado de los seres más queridos como su esposa Imelda y Maribel Guardia. ¡Esperemos encuentres la paz eterna!

LA ÚLTIMA FOTO DE JULIAN FIGUEROA, ¿PRESAGIABA ALGO?

Ahora, si nos ceñimos propiamente al perfil del joven, podemos darnos cuenta de que su último post fue una dedicatoria hacia Joan Sebastián, su fallecido padre.

En ese sentido, el intérprete le rindió tributo por otro aniversario luctuoso, alegando que no hay día que no lo extrañe desde que partió a otro plano. Tal post no hizo más que revivir la teoría de que Julian estaba pasando por una depresión que venía contando indirectamente en la red social de la camarita.

Días previos a su muerte, Julian le dedicó un emotivo post a su desaparecido padre (Foto: Julián FIgueroa / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ JULIÁN FIGUEROA?

De acuerdo a la información publicada por la propia Maribel Guardia, el intérprete mexicano falleció por un infarto aguado al miocardio y fibrilación ventricular. Así, tras varios rumores y datos inexactos, la misma actriz mexicana se encargó de explicar de qué murió su único hijo.

Julián Figueroa era el único hijo de la actriz Maribel Guardia (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

“Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. (...) Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos”, indicó Guardia en su cuenta oficial en Instagram.