La repentina muerte de Julián Figueroa conmocionó al mundo entero y a sus millones de fans. El hijo de Maribel Guardia era un artista mexicano muy aclamado tanto en la actuación como en los escenarios cuando encantaba a su público con sus canciones. Desde el 10 de abril mucho se ha especulado sobre los motivos del deceso de Julián; sin embargo, nuevos detalles han salido a la luz. Aquí te los contamos.

Julián Figueroa era un reconocido músico y actor mexicano que llevaba el arte en las venas, pues era hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. A sus 27 años, el artista fue hallado muerto en su vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón (México).

Precisamente, fue la propia actriz mexicana Maribel Guardia quien informó sobre el lamentable suceso. En el mensaje publicado en redes sociales aseguró que el joven fue encontrado inconsciente en su cuarto

La noticia rápidamente impactó al ambiente artístico y con el pasar de las horas, y de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, empezó a conocerse más detalles del hecho.

El intérprete mexicano dejó de existir la noche del domingo 9 de abril en su casa ubicada en Ciudad de México (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE VIDA DE JULIÁN FIGUEROA

Nuevos detalles vienen saliendo a la luz respecto a la muerte de Julián Figueroa. La verdad noticias sostiene que, de acuerdo a documentación de la Fiscalía, el artista se acostó en su cama, alrededor de las 7:00 p.m. del 9 de abril y que luego de varias horas el joven no despertaría y su corazón dejó de latir.

“Ella (su esposa) decidió entrar a la recámara de visitas para ver cómo seguía; lo encontró recostado y ya no respondió a ningún estímulo verbal; lo tocó, le pidió que despertara”, se detalle en el reporte fiscal.

Por su parte, Univision informó que, de acuerdo al noticiero “C4 en alerta”, la esposa dijo que “lo vio en el transcurso de la tarde cuando ingresó al cuarto para visitas manifestándole que se recostaría un rato en la cama porque tenía dolor de pecho”.

Julián Figueroa y su esposa Imelda Garza (Foto: Instagram)

EL AVISO DE IMELDA GARZA A LAS AUTORIDADES

Univision señaló que el noticiero “C4 en alerta“ dio cuenta de lo que se pudo ver en el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En ese sentido, el mencionado medio de comunicación aseguró que -según el informe- Imelda Garza-Tuñón, esposa de Figueroa, pidió ayuda llamando a los servicios de emergencia. Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo del joven “recostado” en la cama de la habitación de visitas.

“La señorita Imelda Garza manifiesta que su esposo se encontraba inconsciente en el cuarto para las visitas por lo cual solicitó los apoyos médicos”, se lee en el informe al que tuvo acceso Carlos Jiménez, según Univision.

¿JULIÁN FIGUEROA LLAMÓ A UNA AMIGA ANTES DE MORIR?

El portal Yucatán dio cuenta de que existe una versión donde Julián Figueroa llamó a una amiga antes de morir. El citado medio indica que la mujer sería Mariella Navarro, quien se pronunció en Instagram tras conocerse la noticia.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, publicó la joven en sus redes sociales, según Yucatán.

Publicación de la amiga de Julián (Foto: Mariella Navarro/Instagram)

DÍAS ANTES CANTABA Y BAILABA

En redes sociales también se viralizó un video donde se aprecia, días antes, a Julián Figueroa junto a su amiga con quien pasó divertidos momentos bailando y cantando.

Esto se puede ver en el video publicado por el usuario “La Tía Sandra”, en Twitter. En la publicación se indica que esto ocurrió durante la celebración por el natalicio de Joan Sebastián.

Julián Figueroa bailando y cantando días antes de su muerte (Foto: La tía Sandra/Twitter)

¿QUIÉN FUE JULIÁN FIGUEROA?

Julián Figueroa fue el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Nacido el 2 de mayo de 1995, tenía 27 años y también le siguió los pasos a sus padres en el plano artístico. Primero incursionó en la música, como su progenitor, y grabó los temas “Pídeme”, “Se supone” y “Ay amor”, con el apoyo de su madre y Marco Chacón.

En 2015, Julián tuvo la oportunidad de tener su primer trabajo como actor en la serie “Como dice el dicho”. Su participación en los capítulos del programa se mantuvo hasta 2020. Además, interpretó a su padre, en una versión más joven de Joan Sebastian, en 2006 en la serie biográfica producida por Carla Estrada en Las Estrellas.

Uno de sus últimos trabajos fue en la popular “Mi camino es amarte”, la telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Susana González. En dicha ficción, tuvo el personaje de Leonardo Santos.

En el plano personal, Julián Figueroa tuvo un hijo llamado José Julián junto a su esposa, la también cantante Imelda Garza-Tuñón. El niño nació en 2017, por lo que tiene la edad de 6 años.