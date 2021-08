¿Por qué no le cuesta dormir a Maribel Guardia? La actriz costarricense se viene preparando para el papel de Doña Inés en la obra de teatro “El Tenorio Cómico”, en México, lo que la deja exhausta tras los arduos ensayos. Por ello, la celebridad ha vuelto a recordar el trastorno de sueño que tiene desde que era niña, cuando su madre Rita falleció.

La mamá de la artista tenía 45 años cuando falleció debido a la leucemia que se le diagnosticó seis meses antes. Su muerte fue rápida y Maribel solo tenía nueve años en ese entonces.

La ahora intérprete ha vuelto a tener esas complicaciones para dormir, sobre todo luego del intenso trabajo que tiene en las tablas, una de sus iniciativas de espectáculos presenciales.

Guardia, de esta manera, le contó al programa “Venga la alegría” los detalles de su afectación al sueño y qué relación tiene con la muerte de su madre.

¿POR QUÉ MARIBEL GUARDIA TIENE TRASTORNO DE SUEÑO?

Maribel Guardia padece de un trastorno de sueño por los recuerdos del cadáver de su madre, quien falleció cuando ella era una niña.

Detalló que, en los primeros días tras el deceso de su mamá, tenía sueños hermosos y hasta místicos con ella. “Tuve algunas cosas muy bonitas al principio, porque cuando murió soñaba con ella todas las noches y volábamos y tuve unas experiencias místicas muy lindas”, dijo al programa de televisión.

Luego, manifestó que “después de diez días ya no la volví a ver, entonces lo que recordaba era el cadáver y eso me impactó muchísimo”. Fue a especialistas pero no consiguió mitigar esas imágenes que, hasta ahora, le quitan el sueño.

¿QUÉ EDAD TIENE MARIBEL GUARDIA?

La actriz Maribel Guardia nació el 29 de mayo de 1959, por lo que, en la actualidad, tiene 62 años.

Su tierra natal es San José de Costar Rica y tiene un hijo llamado Julián Figueroa.