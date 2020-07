Sin duda, Maribel Guardia es una de las actrices que ha sabido mantenerse en el mundo del entretenimiento mexicano en base a mucho esfuerzo; no por nada sigue vigente en el medio participando de diversas producciones y aprovechando las oportunidades que se le presenten.

Aunque nadie discute que su talento y belleza la han llevado a alcanzar cosas grandes, éstas no habrían sido posibles si es que detrás de ella no hubiesen estado personas muy importantes en su vida y formación; algo que resultaría complicado para quien jamás tuvo la presencia de un padre y perdió a su madre a causa del cáncer cuando tenía solamente nueve años.

Pese a la triste vida que le tocó enfrentar desde que era pequeña, la actriz costarricense tuvo a alguien que la ayudó a salir adelante. Nos referimos a su hermana mayor Vilma, quien al ver que había quedado sin nadie que se hiciera cargo de ella, se la llevó a vivir con a su casa ; motivo por el cual se siente muy agradecida y la considera su otra “mamá”.

Maribel Guardia junto a su hermana Vilma, a quien considera su otra "mamá" (Foto: Instagram de Maribel Guardia)

“Mi hermana me llevó con ella, me crio, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. Ella estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad y nos criamos como si fuéramos hermanos; lo quería muchísimo y mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar ”, dijo en una entrevista al programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Debido a que se siente muy orgullosa de ella, la actriz de 61 años, en más de una oportunidad, ha compartido fotos con Vilma, a quien le agradece por haberla convertido en la persona que es ahora. Pese a las imágenes que sube en sus redes sociales, muchos desconocían quién era esta persona.

“Un ángel que Dios puso en mi camino, un regalo de Rita, la madre de las dos, que murió muy joven”, describió la actriz a su hermana.

Maribel Guardia agradece a Dios por haber puesto a un ángel en su camino cuando quedó huérfana (Foto: Twitter de Maribel Guardia)

Maribel no deja pasara ningún momento especial para dedicarle palabras de agradecimiento, admiración y respeto. “ Yo tuve la suerte de tener dos madres: una en el cielo, mi inolvidable Rita que me dio la vida y llenó mi infancia de amor y magia hasta mis nueve años, y después mi hermana Mima, mi segunda madre . Adoro a estas mujeres valientes, amorosas y protectoras que me dieron alas para volar #bendiciones para todas las mamás”.

Al lado izquierdo la foto de la madre de Maribel Guardia y al costado, ella junto a su hermana Vilma (Foto: Instagram de Maribel Guardia)

En la última celebración por el Día de la Madre le escribió: “Vilma siempre viene para que la celebre en su día, pero este año es diferente. No la voy a ver, ni ninguno de mis dos hermanos, se va a quedar en su casa y por videollamada le voy a decir cuánto la amo porque es la mejor mamá del mundo”.

Maribel Guardia siempre ha resaltado todo lo que a hecho su hermana mayor por ella (Foto: Instagram de Maribel Guardia)

Aunque todos destacan la labor que cumplió su hermana mayor en la vida de la actriz, algo que no ha pasado desapercibido es cómo ambas se mantienen muy bien pese a los años. Como sabemos, Maribel tiene 61 y su hermana, 81.

Los internautas consideran que la juventud que Maribel y Vilma Guardia mantienen lo llevan en los genes.

